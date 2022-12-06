Вот только с квалифицированными кадрами здесь пока беда.

По информации близких к правительству Индии источников, как сообщает CNBC, компания Apple сейчас ведёт переговоры с местными чиновниками о возможности организации локального производства планшетов iPad. В данной стране уже несколько лет выпускаются смартфоны Apple, а в этом году даже была налажена сборка младших моделей новейшего iPhone 14. При всём этом в масштабах мировой экосистемы подрядчиков Apple Индия сейчас способна выпускать не более 5-10% требуемого рынку количества смартфонов данной марки.

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Источник изображения: Apple

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Как отмечает первоисточник, Apple в ходе реализации своих намерений организовать сборку iPad в Индии может столкнуться с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Сложности во взаимоотношениях между Китаем и Индией тоже затрудняют миграцию производства, ведь выпуск многих компонентов, которые необходимы при сборке iPad, всё равно сохранится на территории КНР.