И при этом будет больше доверять партнёрам.

Как сообщает Bloomberg, во время своего выступления в Сан-Франциско вице-президент Intel Энн Кэллехер (Ann Kelleher) дала понять, что компания в освоении новых техпроцессов движется либо в соответствии с графиком, либо даже с опережением его. Напомним, что к 2025 году она рассчитывает освоить технологию Intel 18A и восстановить своё лидерство в сфере литографии.

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Источник изображения: Intel

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По словам курирующей соответствующую деятельность Энн Кэллехер, компания стала более открытой во взаимодействии с партнёрами и поставщиками оборудования. Она уже не стремится делать всё своими силами, как раньше. На случай возникновения непредвиденных трудностей разработаны альтернативные планы действий. Как убеждена вице-президент Intel, мероприятия по сокращению затрат в ближайшие годы не затронут ту часть бюджета компании, которая отвечает за освоение новых литографических норм.