Ещё при президенте Дональде Трампе (Donald Trump) компания Huawei Technologies оказалась отрезанной от доступа к услугам крупнейшего контрактного производителя чипов — тайваньской TSMC, а усиление санкций против китайской SMIC затруднило сотрудничество и с этим подрядчиком. Как отмечает DigiTimes, компания Huawei Technologies при этом не опускает руки и намеревается формировать инфраструктуру для самостоятельного производства чипов.
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По данным тайваньского источника, Huawei формирует долгосрочные контракты с производителями технологического оборудования и поставщиками материалов, необходимых для самостоятельного выпуска чипов. Вряд ли китайскому гиганту удастся обойти в этом смысле санкции США, но освоить выпуск не самых передовых компонентов Huawei Technologies наверняка сможет. Во многих сегментах рынка передовая литография не требуется, а вот стабильность производства за счёт его вертикальной интеграции позволит компании уверенными темпами осваивать соответствующие рынки.