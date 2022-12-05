Издание The Register опубликовало ссылку на отчёт Boston Consulting Group, который гласит, что выделенных властями США средств в объёме $52 млрд на субсидирование производства чипов на территории страны не хватит, чтобы удержать позиции в сегменте разработки соответствующих решений на мировом рынке. По сути, принятые властями меры не предусматривают льгот собственно для разработчиков чипов, приоритет отдан лишь производителям — нередко зарубежным.
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По мнению экспертов, на ближайшие восемь лет полупроводниковой отрасли США потребуются ещё $20 или $30 млрд, чтобы сохранить позиции в сегменте разработки чипов. Сейчас доля американских разработчиков на мировом рынке в показателях выручки не превышает 46%, хотя ещё в 2015 году она превышала 50%. К концу 2030 года она вообще может сократиться до 36%, если не предпринимать мер по стимулированию отрасли. На разработку чипов США тратят не более 13% всего бюджета, тогда как в Китае, Европе, Тайване, Японии и Южной Корее эта доля в среднем приближается к 30%. Целевые субсидии могли бы способствовать увеличению выручки профильных компаний в ближайшее десятилетие на $450 млрд и созданию 23 тысяч новых рабочих мест в сфере разработки чипов, как считают авторы исследования.