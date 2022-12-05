Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple, AMD и NVIDIA мечтают стать клиентами предприятия TSMC в Аризоне
Церемония начала монтажа оборудования состоится на этой неделе.
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Издание Nikkei Asian Review начало неделю с напоминания о предстоящей церемонии ввода в строй производственных корпусов предприятия TSMC в Аризоне, которая будет символизировать переход к монтажу оборудования, позволяющего уже к концу следующего года наладить выпуск полупроводниковой продукции по технологии 5 нм или 4 нм. В дальнейшем на этой площадке появится и второе предприятие, способное выпускать 3-нм изделия. Каждое из них должно после выхода на проектную мощность выдавать по 20 000 кремниевых пластин в месяц.

реклама

Источник изображения: TSMC

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

По информации источника, Apple и NVIDIA окажутся в числе первых клиентов американского предприятия TSMC, позже к ним присоединится AMD со своей дочерней компанией Xilinx. Представители этих заказчиков окажутся в числе обширной делегации, которая будет присутствовать на церемонии. Со стороны правительства США в мероприятии примут участие президент Джозеф Байден (Joseph Biden) и министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo), а также парламентарии и чиновники различных уровней. Интересы тайваньской компании будут представлять действующий генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) и её основатель Моррис Чан (Morris Chang), чей преклонный возраст не мешает ему раздавать комментарии по поводу будущих перспектив отрасли в целом и основанной им компании.

#amd #nvidia #apple #полупроводники #литографическое производство #tsmc #сша #xilinx #аризона
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Для Twitter реальной возможностью избежать уплаты комиссий Apple стал бы приём платежей через сайт
Президент Вьетнама проведёт с главой Samsung переговоры о расширении присутствия компании в стране
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
12
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих
19
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
73
Украина нашла способ закрыть небо для боевой авиации России – на что способен ЗРК NASAMS
122
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
37
Компания Frore Systems представила новую систему охлаждения для центральных процессоров
14
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
35
Как современные технологии влияют на каждого из нас
11
WRC Generations: краткий обзор
7
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
1

Сейчас обсуждают

Spambomber_16
08:25
Ага, с квадриллионами транзисторов. Если доживёт вообще.
Пользователь Reddit приобрел на eBay инженерный образец GTX Titan X
Spambomber_16
08:23
Пепси с молоком уже маячит на пендогоризонте, даёшь и сосусолу с привкусом... навоза коровьего, что ли.
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
Антон Васильев
08:21
Не звизди, с 14-го года у вас АТО
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
Spambomber_16
08:20
Так ведь не зря наши подразделения РХБЗ были направлены в Италию, а пендосы с подпиндосниками в тот момент как раз возмущённо охали. Чума на их дома!
Доктор Эндрю Хафф: Пандемия COVID-19 результат финансирования США исследований коронавируса в Китае
century84
08:17
Это им свет вначале включить надо, а потом уже их компы атаковать.
Директор Microsoft: Россия увеличит количество кибер-атак на Украину
century84
08:14
Засылали нас в армии на склады ка кто. Там боеприпасов на несколько мировых хватит.
На грядущей The Game Awards 2022 будет представлено меньше крупных и громких проектов
EverMaxPayne
08:09
А ты почитай и посчитай повнимательнее, за что хейтят. Может, своими куриными зелеными мозгами сообразишь чего, жертва Куртки. Совсем у вас, зеленых, соображалка отпала, любители лизать очко куртке.
Лучшие и худшие предложения видеокарт - анализ розницы в РФ на начало декабря
EverMaxPayne
08:07
Потому что ты - зеленый говноед, и таких пидорков, как ты, Куртка имеет в очко. А ты и рад, пидорок зеленый.
Обновление прошивки GeForce RTX 40 не поможет устранить проблему мерцания дисплея в NFS Unbound
EverMaxPayne
08:06
Признай просто, что твоё зеленое говно в очередной раз облажалось. Куртка вас имеет, зеленое мудачье, во все щели, со своими говнокартами, а вы и рады хавать, чмошники.
Обновление прошивки GeForce RTX 40 не поможет устранить проблему мерцания дисплея в NFS Unbound
EGWizard
08:06
Я не понимаю, почему 4080 хейтят до сих пор? 105к против 155к. Разница в производительности - 30%. Разница в цене - 35-39%. 4к моник себе будет покупать далеко не каждый. Электричества жрет меньше, хо...
Лучшие и худшие предложения видеокарт - анализ розницы в РФ на начало декабря
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем