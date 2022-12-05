Церемония начала монтажа оборудования состоится на этой неделе.

Издание Nikkei Asian Review начало неделю с напоминания о предстоящей церемонии ввода в строй производственных корпусов предприятия TSMC в Аризоне, которая будет символизировать переход к монтажу оборудования, позволяющего уже к концу следующего года наладить выпуск полупроводниковой продукции по технологии 5 нм или 4 нм. В дальнейшем на этой площадке появится и второе предприятие, способное выпускать 3-нм изделия. Каждое из них должно после выхода на проектную мощность выдавать по 20 000 кремниевых пластин в месяц.

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Источник изображения: TSMC

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По информации источника, Apple и NVIDIA окажутся в числе первых клиентов американского предприятия TSMC, позже к ним присоединится AMD со своей дочерней компанией Xilinx. Представители этих заказчиков окажутся в числе обширной делегации, которая будет присутствовать на церемонии. Со стороны правительства США в мероприятии примут участие президент Джозеф Байден (Joseph Biden) и министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo), а также парламентарии и чиновники различных уровней. Интересы тайваньской компании будут представлять действующий генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) и её основатель Моррис Чан (Morris Chang), чей преклонный возраст не мешает ему раздавать комментарии по поводу будущих перспектив отрасли в целом и основанной им компании.