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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Электрическая щётка Xiaomi Nandme NX8000 с индикатором давления подешевела на 27% на Aliexpress
В комплекте идут 12 насадок, а гарантия составляет 3 года
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Современные зубные щётки далеко ушли о тех, что считались самыми продвинутыми ещё несколько лет назад. Одним из самых популярных продуктов 2022 года заслуженно стала Xiaomi Nandme NX8000, которая получила целый ряд флагманских функций, многие из которых не доступны даже крупным брендам с мировым именем. При этом, щётка ещё и предлагается по скидке 27%, а в подарок идёт зубная нить. Начальная стоимость Nandme NX8000 составляет 62.49 доллара, а в течение ограниченного срока с 5 по 9 декабря наши читатели смогут купить её всего за 45.62 доллара. Ну а при использовании купона « 66J2CS24» вы можете сэкономить ещё 3 доллара, в результате конечная стоимость продукта составит 42.62 доллара. Если вы заинтересовались нашим предложением, то переходите на Aliexpress, где товар уже поджидает вас со скидками и подарками, ну а мы изучим основные характеристики щётки.



Nandme NX8000 обладает неплохой автономностью и способна работать в течение 200 дней, выполняя процедуру очистки утром и вечером. Это избавит вас от необходимости таскать за собой ещё один провод, ну а в комплекте можно отыскать сразу 12 насадок. Стоматологи советуют менять щётку каждые три месяца, а значит ваша Nandme NX8000 будет актуальна на протяжение 3 лет, когда вместо покупки нового прибора можно просто заменить насадку. Впечатляет и трёхлетняя гарантия, а производитель обеспечивает высокую поддержку товара и обещает заменить поломку, если пользователь снимет нерабочую щётку на видео. Не нужно никому ничего отсылать, а в итоге вам придёт полностью рабочая щётка.



Особый интерес вызывает интеллектуальный механизм определения уровня давления. Многие из тех, кто впервые сталкиваются с электрическими зубными щётками, рассказывают о неприятных ощущениях, которые проходят со временем. Иногда наблюдается кровотечение зубов и дёсен, а стоматологи отмечают, что это связано с тем, что эти люди не умеют чистить зубы. Nandme NX8000 расскажет вам о том, был ли процесс правильным, а жёлтый индикатор подсвечивается всякий раз, когда происходит чересчур сильное давление. В результате щётка покажется удобной даже новичкам, а на помощь приходят 5 режимов очистки с максимальной вибрацией до 41 000 оборотов в минуту.



Доступны: чувствительный, очищающий, отбеливающий, полирующий и массаж. Лучше всего начинать с первого, ну а более продвинутые пользователи могут испробовать высокие обороты звуковой вибрации на максимальной скорости, что сделает зубы белоснежно чистыми. Nandme NX8000 позволяет отслеживать время очистки. Так, она самостоятельно выключится через 2 минуты, что соответствует рекомендациям ведущих стоматологов. При этом каждые 30 секунд будет отключение на 1 секунду, что позволит переместить щётку в другую часть полости рта. И не забывайте, что после завершения процедуры очистки зубную щётку необходимо тщательно промыть под напором воды. Это позволит избежать размножения бактерий, ну а вам не придётся волноваться о поломке, ведь устройство защищено от попадания воды по стандарту IPX7.





В последнее время популярность электрических чёток растёт, а значит всё больше людей получают высокотехнологичный прибор, способный обеспечить чистоту и здоровье зубов на протяжение длительного времени. Это не отменяет походов к стоматологу, но вместо изнурительных процедур вы ограничитесь регулярным осмотром. Можно выбрать между щёткой белого и чёрного цвета.

Купить Nandme NX8000

#nandme
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