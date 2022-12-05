Если вы ещё не устали от постоянных распродаж, то самое время узнать о том, что с 5 по 9 декабря на Aliexpress будет доступна одна из самых высокотехнологичных зубных щёток со скидкой 27%. Xiaomi Nandme NX7000 может похвастать самым длительной автономностью на рынке, ведь от одного заряда устройство способно проработать 365 дней. Первоначальная стоимость составляет 49.99 доллара, ну а в указанный выше период наши читатели могут купить щётку за 36.49 доллара. В подарок идёт автоматическая зубная нить, ну а благодаря купону «GXBAF5» можно сэкономить ещё 3 доллара, в результате чего конечная стоимость составит всего 33.49 доллара. Если вас заинтересовало предложение, переходите по ссылке, ну а мы кратко расскажем об основных функциях Nandme NX7000.
Потенциальные покупатели найдут в комплекте 12 насадок, каждая из которых рассчитанных на 3 месяца использования. Нетрудно подсчитать, что вы сможете в течение трёх лет не задумываться о покупке аксессуаров, что отнимает время и деньги. Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C, а аккумулятор ёмкостью 2600 мАч действительно способен демонстрировать чудеса автономности. Производитель отмечает, что таких высоких показателей удалось достичь благодаря энергосберегающей технологии двигателя с центральной осью, а в результате вы можете надолго забыть о необходимости носить с собой ещё один кабель, ведь щётка будет исправно работать 2 раза в день целых 365 дней. Речь идёт о двухминутном цикле, на протяжение которого щётка подскажет нужное время смены очистки той или иной части полости рта.
Nandme NX7000 предлагает 5 режимов очистки, каждый из которых получил 3 дополнительных настройки интенсивности. Мощность звуковой вибрации достигает 41 000 раза в минуту, что со временем приводит к удалению налёта от кофе и сигарет, а зубы становятся не только здоровыми, но и действительно белыми. После очистки необходимо тщательно промыть щётку, а сама она защищена от попадания влаги по стандарту IPX7. Давайте разберём 5 режимов, с указанием особенностей их использования.
- Очищающий: стандартный режим, подходящий для большинства людей и ежедневной очистки полости рта
- Чувствительный: больше подходит новичкам, а также тем, у кого есть проблемы с чувствительностью зубов или кровоточащими дёснами
- Отбеливание: предназначен для отбеливания зубной эмали за счёт повышения мощности звуковой вибрации
- Полирующий: стоит использовать как дополнительный режим, позволяющий добиться блеска зубов
- Массаж: улучшает приток крови к дёснам и зубам и также используется как дополнительный по желанию пользователя
Зубная щётка является прекрасным подарком на день рождения или Новый год. Если вы уже сегодня начали думать о том, чем порадовать своих близких, то Nandme NX7000 может стать оптимальным решением. Производитель предоставляет 3-летнюю гарантию и уверен в качестве товара. Если щётка сломана, достаточно воспользоваться услугой «обновление по видео». Вы снимаете ролик, отправляете его по почте, а после имеете право на получение новой рабочей щётки взамен сломанного экземпляра. Кстати, если вы планировали купить зубную щётку ближе к середине декабря, то производитель отмечает, что до Нового года распродаж больше не будет, а значит самое время порадовать себя и близких высокотехнологичным устройством, способным сделать ваши зубы здоровыми, а улыбку белоснежной.