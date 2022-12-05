Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Звуковая электрическая щётка Xiaomi Nandme NX7000 со скидкой 27% и подарками доступна на Aliexpress
Nandme NX7000 обладает самой длительной автономностью на рынке, достигающей 365 дней
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Если вы ещё не устали от постоянных распродаж, то самое время узнать о том, что с 5 по 9 декабря на Aliexpress будет доступна одна из самых высокотехнологичных зубных щёток со скидкой 27%. Xiaomi Nandme NX7000 может похвастать самым длительной автономностью на рынке, ведь от одного заряда устройство способно проработать 365 дней. Первоначальная стоимость составляет 49.99 доллара, ну а в указанный выше период наши читатели могут купить щётку за 36.49 доллара. В подарок идёт автоматическая зубная нить, ну а благодаря купону «GXBAF5» можно сэкономить ещё 3 доллара, в результате чего конечная стоимость составит всего 33.49 доллара. Если вас заинтересовало предложение, переходите по ссылке, ну а мы кратко расскажем об основных функциях Nandme NX7000.



Потенциальные покупатели найдут в комплекте 12 насадок, каждая из которых рассчитанных на 3 месяца использования. Нетрудно подсчитать, что вы сможете в течение трёх лет не задумываться о покупке аксессуаров, что отнимает время и деньги. Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C, а аккумулятор ёмкостью 2600 мАч действительно способен демонстрировать чудеса автономности. Производитель отмечает, что таких высоких показателей удалось достичь благодаря энергосберегающей технологии двигателя с центральной осью, а в результате вы можете надолго забыть о необходимости носить с собой ещё один кабель, ведь щётка будет исправно работать 2 раза в день целых 365 дней. Речь идёт о двухминутном цикле, на протяжение которого щётка подскажет нужное время смены очистки той или иной части полости рта.



Nandme NX7000 предлагает 5 режимов очистки, каждый из которых получил 3 дополнительных настройки интенсивности. Мощность звуковой вибрации достигает 41 000 раза в минуту, что со временем приводит к удалению налёта от кофе и сигарет, а зубы становятся не только здоровыми, но и действительно белыми. После очистки необходимо тщательно промыть щётку, а сама она защищена от попадания влаги по стандарту IPX7. Давайте разберём 5 режимов, с указанием особенностей их использования.
  • Очищающий: стандартный режим, подходящий для большинства людей и ежедневной очистки полости рта
  • Чувствительный: больше подходит новичкам, а также тем, у кого есть проблемы с чувствительностью зубов или кровоточащими дёснами
  • Отбеливание: предназначен для отбеливания зубной эмали за счёт повышения мощности звуковой вибрации
  • Полирующий: стоит использовать как дополнительный режим, позволяющий добиться блеска зубов
  • Массаж: улучшает приток крови к дёснам и зубам и также используется как дополнительный по желанию пользователя




Зубная щётка является прекрасным подарком на день рождения или Новый год. Если вы уже сегодня начали думать о том, чем порадовать своих близких, то Nandme NX7000 может стать оптимальным решением. Производитель предоставляет 3-летнюю гарантию и уверен в качестве товара. Если щётка сломана, достаточно воспользоваться услугой «обновление по видео». Вы снимаете ролик, отправляете его по почте, а после имеете право на получение новой рабочей щётки взамен сломанного экземпляра. Кстати, если вы планировали купить зубную щётку ближе к середине декабря, то производитель отмечает, что до Нового года распродаж больше не будет, а значит самое время порадовать себя и близких высокотехнологичным устройством, способным сделать ваши зубы здоровыми, а улыбку белоснежной.

Купить Nandme NX7000

#nandme
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ультразвуковая зубная щётка Xiaomi Nandme NX7000 с автономностью до 365 дней доступна на Aliexpress
Электрическая зубная щётка Xiaomi Nandme NX-8000 по самой выгодной цене на Aliexpress
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
13
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих
19
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
74
Украина нашла способ закрыть небо для боевой авиации России – на что способен ЗРК NASAMS
122
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
37
Компания Frore Systems представила новую систему охлаждения для центральных процессоров
14
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
35
Как современные технологии влияют на каждого из нас
11
WRC Generations: краткий обзор
7
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
3

Сейчас обсуждают

Горизонт Событий
09:15
Конфетка))
В интернете появились предложения редчайшей MSI RTX 3070 GODZILLA
Горизонт Событий
09:12
потому что это не правда, он не просто так дешевле, он во многом хуже, там оптимизировали все)
В США впервые показали новый стратегический бомбардировщик-невидимку B-21 Raider
Горизонт Событий
09:10
Ну я не эксперт просто рассказал что видел на ютубе, все это проверяется в пару кликов, что с тобой не так чел))
В США впервые показали новый стратегический бомбардировщик-невидимку B-21 Raider
Иегудиил Жгун
09:08
Особенно мне понравилось про страну, где условные 150 мил. владеют несметными богатствами! Дальше можно не читать.
Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
Александр
09:07
Уже писали, что на старых ячейках. 4680 пока не завезли.
Ёмкость батареи грузовика Tesla Semi приближается к 900 кВт·ч
Stupid Miner
09:03
Останется только в бенчи играть 😁
AMD готовит процессоры Ryzen 7000X3D 3D V-Cache с 16, 12 и 8 ядрами
Андрей Филинский
09:03
У него уже есть идеи, кто будет убирать за этими динозаврами кучи навоза?
Астронавт-миллиардер хочет воплотить «Парк Юрского периода» в реальность
Салават Алюшев
08:55
Айфон уже достаточно долго не топ среди топов. Появились альтернативы в виде Гугла, Ванплас и многих других. Проблема лишь заключается в российских реалиях. Нам наглядно показали что ради своей страны...
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
rrrrex
08:43
Мы простых путей не ищем, ограничить фпс можно как в панели нвидиа, так и амд.
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
Дмитрий Вуди
08:37
Ещё бы HDR было прекрасно.
OnePlus выходит на рынок мониторов для ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем