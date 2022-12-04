Но соответствующее стремление у неё есть.

Издание The Wall Street Journal поделилось мнениями участников процесса и экспертов, который инициировала Apple — компания взяла курс на снижение зависимости от производственных предприятий в Китае. Перед подрядчиками поставлена задача больше продукции Apple производить в Индии и Вьетнаме. Если такая миграция и будет развиваться, это будет не так просто.

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Источник изображения: Bloomberg News

Во-первых, если доля индийских и вьетнамских предприятий достигнет значимой величины, им неизбежно придётся осваивать новые модели продукции Apple. Это не самый простой процесс, который традиционно курировался прикомандированными специалистами самой Apple. Сейчас расширению штата компании под новые проекты подрядчиков мешает экономический кризис.

Впрочем, это вряд ли является главной проблемой. Вьетнам, например, не может предложить такое же количество рабочих рук, как Китай, ибо в первой из стран проживает не более 100 млн человек. Индия хоть и богата кадровым ресурсом, затрудняет ведение бизнеса непредсказуемыми бюрократическими препятствиями, которые различаются от штата к штату. Китайские власти при всех своих противоречиях с Тайванем и США весьма лояльно относились к иностранным инвестициям, что и позволило Foxconn стать одним из крупнейших экспортёров в стране — в прошлом году этот тайваньский гигант обеспечил 3,9% экспортной выручки КНР.

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Альтернативой переносу предприятий за пределы Китая может стать их рассредоточение на территории страны. Apple просто старается привлекать больше мелких по сравнению с Foxconn подрядчиков, у которых есть или строятся предприятия в КНР. По такому принципу расширить сотрудничество с Apple могут Pegatron, Luxshare и Wingtech Technology. Из проблемного Чжэнчжоу сотрудники Foxconn тоже в этом году вывозили оборудование для его размещения на предприятиях компании в Шэньчжэне, как сообщают источники. Это позволило хотя бы частично компенсировать потери объёмов производства в Чжэнчжоу.