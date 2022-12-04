Просто говорить об этом не принято, чтобы не ранить дальнобойщиков.

Издание Electrek продолжает эксплуатировать тему формального рыночного дебюта электрических магистральных тягачей Semi, которые в этом месяце начали поставляться компании Pepsico с предприятия Tesla в Неваде. Когда машину предварительно анонсировали пять лет назад, внимание уделялось её потенциальной способности обходиться без водителя. Декабрьская же презентация в этом году не содержала ни слова об этой возможности.

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Источник изображения: Minimal Duck

Как подметили очевидцы, имевшие возможность вблизи заснять серийные экземпляры Tesla Semi, на каждом из боковых зеркал грузовика расположено по три камеры. Это позволяет контролировать обстановку как позади грузовика, насколько позволяет перспектива, так и вдоль бортов при взгляде сверху. Можно предположить, что в дальнейшем Tesla откажется от классических зеркал заднего вида, заменив их на камеры, но пока это не позволяют сделать правила сертификации транспортных средств в США, которым предоставлен доступ на дороги общего пользования.

Источник изображения: Minimal Duck

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По лобовым стеклом тоже расположен блок видеокамер, а ещё одна разместилась в переднем бампере. По сути, всё это позволяет полностью контролировать обстановку перед тягачом и по бокам, и остаётся только решить проблему обзорности с задней стороны полуприцепа. Обычно на практике водители грузовиков самостоятельно решают эту проблему установкой дополнительной камеры, но Tesla сама выпускать полуприцепы вряд ли будет, поэтому такая камера будет предложена либо в виде отдельного аксессуара, либо будет налажено сотрудничество с производителями полуприцепов. По сути, задняя камера больше нужна при маневрировании на низких скоростях, но легковые электромобили Tesla умеют это делать автоматически, поэтому в сегменте грузового транспорта инженерам компании тоже предстоит что-то придумать.