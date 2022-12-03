Но для этого нужны льготы и субсидии на государственном уровне.

На технологической конференции Credit Suisse финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) сделал интересное заявление, которое заслуживает отдельного упоминания. По мнению основателя TSMC, как известно, выпуск полупроводниковых компонентов в США будет обходиться в среднем в полтора раза дороже, чем на Тайване. Руководство Intel хоть и не присоединяется именно к такой количественной оценке, в целом подобную точку зрения разделяет.

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Источник изображения: Intel

По крайней мере, если речь идёт о строительстве предприятия по выпуску чипов в США, то финансовый директор Intel убеждён, что оно обойдётся дороже, чем аналогичное предприятие в Азии. В последнем из регионов предусмотрены государственные субсидии, которые и делают подобные проекты дешевле, по мнению представителей Intel. Генеральный директор компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), по мнению его коллеги, проделал колоссальную работу по лоббированию интересов американских производителей чипов, и принятие пакета законов, предусматривающих выделение $52 млрд из бюджета США на субсидирование строительства профильных предприятий в стране, во многом является его заслугой.

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Зинснер даже убеждён, что и родственный европейский законопроект в какой-то мере помогал продвигать глава Intel. В сочетании с налоговыми послаблениями и разного рода инфраструктурной поддержкой, профильные государственные субсидии со стороны властей США должны сделать строительство предприятий по выпуску чипов на территории страны примерно сопоставимыми по затратам с азиатскими проектами, как считает финансовый директор Intel. Помимо этого, как уже отмечалось на этой неделе, компания рассчитывает на поддержку сторонних инвесторов.