На технологической конференции Credit Suisse финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) сделал интересное заявление, которое заслуживает отдельного упоминания. По мнению основателя TSMC, как известно, выпуск полупроводниковых компонентов в США будет обходиться в среднем в полтора раза дороже, чем на Тайване. Руководство Intel хоть и не присоединяется именно к такой количественной оценке, в целом подобную точку зрения разделяет.
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По крайней мере, если речь идёт о строительстве предприятия по выпуску чипов в США, то финансовый директор Intel убеждён, что оно обойдётся дороже, чем аналогичное предприятие в Азии. В последнем из регионов предусмотрены государственные субсидии, которые и делают подобные проекты дешевле, по мнению представителей Intel. Генеральный директор компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), по мнению его коллеги, проделал колоссальную работу по лоббированию интересов американских производителей чипов, и принятие пакета законов, предусматривающих выделение $52 млрд из бюджета США на субсидирование строительства профильных предприятий в стране, во многом является его заслугой.
Зинснер даже убеждён, что и родственный европейский законопроект в какой-то мере помогал продвигать глава Intel. В сочетании с налоговыми послаблениями и разного рода инфраструктурной поддержкой, профильные государственные субсидии со стороны властей США должны сделать строительство предприятий по выпуску чипов на территории страны примерно сопоставимыми по затратам с азиатскими проектами, как считает финансовый директор Intel. Помимо этого, как уже отмечалось на этой неделе, компания рассчитывает на поддержку сторонних инвесторов.