При активности восьми ядер и шестнадцати потоков.

RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

Южнокорейский энтузиаст safedisk вернул флагманский процессор семейства Intel Raptor Lake в центр внимания оверклокерской общественности, продемонстрировав с помощью инженерного образца Core i9-13900K лучший результат в тесте Geekbench3 Multi Core, составляющий 93 218 баллов. По крайней мере, среди процессоров с восемью ядрами ему нет равных.

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Источник изображения: HWBot, safedisk

В указанном тесте полученный результат был достигнут на частоте 7792 МГц при активности восьми производительных ядер и сопутствующих им шестнадцати потоков. В модельном зачёте результат тоже оказался лучшим.

Источник изображения: HWBot, safedisk

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Как утверждается, в эксперименте участвовала материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Apex, а охлаждение процессора осуществлялось при помощи жидкого азота, заливаемого в резервуар новой конструкции. Последний проявил себя с лучшей стороны, как добавил автор эксперимента.