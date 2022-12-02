Южнокорейский энтузиаст safedisk вернул флагманский процессор семейства Intel Raptor Lake в центр внимания оверклокерской общественности, продемонстрировав с помощью инженерного образца Core i9-13900K лучший результат в тесте Geekbench3 Multi Core, составляющий 93 218 баллов. По крайней мере, среди процессоров с восемью ядрами ему нет равных.
реклама
В указанном тесте полученный результат был достигнут на частоте 7792 МГц при активности восьми производительных ядер и сопутствующих им шестнадцати потоков. В модельном зачёте результат тоже оказался лучшим.
Как утверждается, в эксперименте участвовала материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Apex, а охлаждение процессора осуществлялось при помощи жидкого азота, заливаемого в резервуар новой конструкции. Последний проявил себя с лучшей стороны, как добавил автор эксперимента.