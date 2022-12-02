Оно сможет начать обеспечивать продукцией местных производителей через пару лет.

Последний месяц года не будет скуп на важные события в полупроводниковой отрасли, как можно понять из публикации на страницах сайта DigiTimes. Вчера, как сообщает источник, в техасском городе Шерман состоялась процедура закладки фундамента нового предприятия GlobalWafers — последняя компания специализируется на производстве кремниевых пластин, которые необходимы для выпуска полупроводниковых компонентов. Сейчас на территории США производится не более 1% кремниевых пластин, необходимых для производства чипов, поэтому появление нового профильного предприятия позволит снизить зависимость местной отрасли от импорта данного вида сырья.

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Источник изображения: GlobalWafers

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На строительство предприятия в Шермане будет потрачено около $5 млрд и до двух лет времени. Когда предприятие выйдет на проектную мощность, оно сможет выдавать по 1,2 млн кремниевых пластин в месяц и обеспечит работой до 1500 человек. Местные власти рассчитывают, что вокруг начнёт развиваться и сопутствующая производственная инфраструктура. Руководство GlobalWafers пояснило, что выбирало между Техасом и Южной Кореей, и первый из регионов подкупил его наличием целеустремлённой слаженной команды специалистов.