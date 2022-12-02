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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующий вторник TSMC проведёт церемонию начала монтажа оборудования на предприятии в Аризоне
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Как поясняет издание DigiTimes, тайваньская компания TSMC в первой половине следующей недели проведёт в Аризоне церемонию начала монтажа технологического оборудования в цехах строящегося предприятия, которое к 2024 году должно начать снабжать местных клиентов полупроводниковой продукции. Изначально считалось, что это будут 5-нм чипы, но теперь появился шанс, что здесь сразу наладят выпуск 4-нм изделий.

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Источник изображения: DigiTimes

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Церемонию, по данным издания, посетят не только президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) и министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo), но и основатель компании Моррис Чан (Morris Chang), который в её управление давно не вмешивается, но не упускает малейшей возможности сделать комментарии по поводу тенденций развития полупроводниковой отрасли в целом. Ожидается, что позднее рядом с первым предприятием TSMC в Аризоне появится и второе, которое займётся выпуском более продвинутой 3-нм продукции.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #сша #аризона
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