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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel уже ведёт переговоры с семью из десяти крупнейших заказчиков на выпуск чипов
MediaTek является первым из них.
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На недавней конференции Credit Suisse интересы Intel представлял финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner), и специфика занимаемой должности не помешала ему свободно рассуждать о планах корпорации по развитию контрактного бизнеса. Во-первых, он заявил, что за счёт вертикальной интеграции бизнеса компания всё равно получит преимущество по сравнению с конкурентами с точки зрения себестоимости выпускаемой продукции.

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Источник изображения: Intel

Во-вторых, финансовый директор Intel несколько раз подчеркнул, что компания уже сейчас ведёт переговоры с семью из десяти крупнейших заказчиков на выпуск чипов, и тайваньская MediaTek является только первым из них. Имена остальных заказчиков Intel будет готова назвать в тот момент, когда будет уверена в реализации сотрудничества с ними на практике.

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Попутно Дэвид Зинснер пояснил, что финансировать расширение своей производственной базы компания намеревается и с привлечением сторонних инвесторов. Такая схема впервые будет реализована при строительстве двух новых предприятий в Аризоне. Примерно половину из требуемых $30 млрд предоставит канадская инвестиционная компания Brookfield. По словам представителя Intel, к руководству компании регулярно обращаются с сопутствующими предложениями разного рода финансовые консультанты. Получается, что вложить средства в строительство предприятий Intel готовы многие инвесторы.

#intel #финансы #полупроводники #литографическое производство
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