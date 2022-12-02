Младшие модели будут покупаться хуже, чем ожидалось.

Аналитики UBS, по информации Bloomberg, на этой неделе опубликовали один из самых пессимистичных прогнозов по поводу степени влияния китайских событий на способность Apple поставлять свои смартфоны в текущем полугодии. Они считают, что локдауны в Чжэнчжоу и общий экономический спад вынудят компанию снизить объёмы производства всех версий iPhone 14 с 92 до 76 млн штук или почти на 20% относительно первоначального плана.

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Источник изображения: Apple

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Источник считает, что спрос снизится и на младшие модели iPhone 14-й серии, поэтому на производственные планы Apple в текущем квартале повлияет не только локдаун в Чжэнчжоу, где производится основная часть iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Компания Foxconn в следующем году может уменьшить свою долю в цепочке поставок данных моделей с нынешних 75% до 65%, поскольку часть заказов может быть передана Pegatron и Luxshare.