Аналитики UBS, по информации Bloomberg, на этой неделе опубликовали один из самых пессимистичных прогнозов по поводу степени влияния китайских событий на способность Apple поставлять свои смартфоны в текущем полугодии. Они считают, что локдауны в Чжэнчжоу и общий экономический спад вынудят компанию снизить объёмы производства всех версий iPhone 14 с 92 до 76 млн штук или почти на 20% относительно первоначального плана.
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Источник считает, что спрос снизится и на младшие модели iPhone 14-й серии, поэтому на производственные планы Apple в текущем квартале повлияет не только локдаун в Чжэнчжоу, где производится основная часть iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Компания Foxconn в следующем году может уменьшить свою долю в цепочке поставок данных моделей с нынешних 75% до 65%, поскольку часть заказов может быть передана Pegatron и Luxshare.