Оказывается, так можно было!

Агентство Reuters со ссылкой на издание Business Post сообщило, что корпорация Intel ради сокращения затрат предложило части сотрудников своего ирландского предприятия по производству чипов взять трёхмесячный отпуск без содержания. По данным источника, согласились с этим предложением почти 2000 из 5000 человек, работающих на предприятии Intel в Ирландии.

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Источник изображения: Intel

Подобная форма взаимодействия с персоналом позволяет Intel одновременно снижать расходы и сохранять ценных сотрудников. Как известно, только в следующем году компания намерена сэкономить до $3 млрд, и достигаться это будет, в том числе, за счёт сокращения штата. «Ирландская схема» удобна работодателю тем, что в случае необходимости производственную активность предприятия можно повысить за счёт возвращения в цеха полной численности персонала.

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Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вскоре после своего вступления в должность генерального директора Intel много времени уделял ирландской площадке, заявив о намерении компании потратить на её развитие до 17 млрд евро. Ближе к концу 2023 года здесь может быть освоен выпуск компонентов по техпроцессу Intel 4, самому передовому на ближайшую перспективу для этой компании. Остаётся надеяться, что «скрытая безработица» на предприятии не помешает Intel в реализации этих планов.