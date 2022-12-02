Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel предложит сотрудникам предприятия в Ирландии отдохнуть три месяца за свой счёт
Оказывается, так можно было!
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Агентство Reuters со ссылкой на издание Business Post сообщило, что корпорация Intel ради сокращения затрат предложило части сотрудников своего ирландского предприятия по производству чипов взять трёхмесячный отпуск без содержания. По данным источника, согласились с этим предложением почти 2000 из 5000 человек, работающих на предприятии Intel в Ирландии.

реклама

Источник изображения: Intel

Подобная форма взаимодействия с персоналом позволяет Intel одновременно снижать расходы и сохранять ценных сотрудников. Как известно, только в следующем году компания намерена сэкономить до $3 млрд, и достигаться это будет, в том числе, за счёт сокращения штата. «Ирландская схема» удобна работодателю тем, что в случае необходимости производственную активность предприятия можно повысить за счёт возвращения в цеха полной численности персонала.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вскоре после своего вступления в должность генерального директора Intel много времени уделял ирландской площадке, заявив о намерении компании потратить на её развитие до 17 млрд евро. Ближе к концу 2023 года здесь может быть освоен выпуск компонентов по техпроцессу Intel 4, самому передовому на ближайшую перспективу для этой компании. Остаётся надеяться, что «скрытая безработица» на предприятии не помешает Intel в реализации этих планов.

#intel #полупроводники #литографическое производство #сокращение штата сотрудников #ирландия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

AMD обещает, что лет восемь закон Мура ещё протянет
TSMC готова наладить в Аризоне выпуск 4-нм чипов уже в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
25
10 бесплатных утилит, которые стоит установить сразу после установки Windows в 2022 году
32
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
21
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
139
Подешевеют ли RTX 4080, закончится ли дефицит RTX 4090, что нам даст RTX 4070 и выстрелят ли RX 7900
149
Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике
93
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
125
Легенды и Мифы Красных Кисок
131
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
164
Злобный супергерой: краткий обзор фильма "Черный Адам"
10

Сейчас обсуждают

Spambomber_16
08:48
И это всё, что нам следует знать о нынешнем "неуклонном росте продаж, прибыли и капитализации".
Intel предложит сотрудникам предприятия в Ирландии отдохнуть три месяца за свой счёт
Vorvort
08:48
Давно куплена и и пройдена в раннем доступе. Жду релиз. Larian одна из немногих студий, которая качественно делает RPG.
Авторы партийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 определились с датой стрима по девятому патчу
dimkahon
08:46
Юникс-подобные системы как были узкопрофильными, так и остались. Все эти попытки создать удобный десктоп - натягивание совы на глобус. Да, сложно, да, можно. Вот только надо ли?
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
Spambomber_16
08:46
А ты шо, тру-кiборг, восставший из пепла донецкого аэропорта? Палитесь же на ровном месте, тов. ефрейтор сброднiх сил.
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
Vorvort
08:45
Последний раз качественная система охлаждения на Radeon от Sapphire была у R9 290X Tri X Vapor. Дальше компания забила на охлаждение VRM. Посмотрим что будет в этот раз.
Видеокарты Sapphire Radeon RX 7900 будут оснащены испарительной камерой
Mikhail Ssss
08:39
вообщем понятно, ты диванный боец и при получении повестки, просто обделаешься и сбежишь куда нибудь, в деревню.
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
Антон Васильев
08:36
Когда по факту тебе нечего написать, ты всегда эту хрень простишь?
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
Mikhail Ssss
08:31
знатно у тебя подгорает, ты вообще почему не в окопе? убогий, тогда соболезную, твоей беде. ты кстати знаешь, где рыба в питере находится?
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
Spambomber_16
08:29
(ностальгируя): эх, в середине-конце 90-х и начале нулевых вдоль Ленинградки от самых Химок какие тучные стада хохлушек стояли.
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
Максим Котов
08:29
Все ж таки, мы русские - душевный народ, все за других беспокоимся. Вот и сейчас автор беспокоится что будет с украинской энергосистемой вместо того, чтобы спрогнозировать что будет с нами, когда в У...
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем