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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Очередной этап презентации Tesla Semi мало прояснил с точки зрения характеристик электрического грузовика
Зато поведал про другие электромобили марки.
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Как поясняется в итоговом материале Electrek, посвящённом презентации Tesla в Неваде, на мероприятии, посвящённом началу поставок товарных грузовиков Semi первому клиенту в лице Pepsico крайне мало внимания уделялось как техническим характеристикам машин, так и планам по их серийному производству, а о цене в текущих условиях вообще не было сказано ни слова.

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Источник изображения: Electrek

Зато представители Tesla достаточно подробно говорили о том, насколько эксплуатация электрических грузовиков выгодна как их владельцам, так и окружающей среде в целом. Из технических подробностей было отмечено, что силовая установка с тремя электродвигателями позволяет при движении в равномерном режиме использовать только один из них, тогда как два других подключаются при необходимости ускориться или ехать в гору. До 100 км/ч автопоезд полной массой более 37 тонн, напомним, может разгоняться за 20 секунд. При разумном расходовании заряда тяговой батареи запаса хода должно хватать на 800 км пути, если говорить о версии машины с самыми ёмкими аккумуляторами, причём речь идёт именно о полной загрузке. Как из этих 37 тонн распределяется масса между самим грузовиком и с его увесистой тяговой батареей и непосредственно полуприцепом с грузом, производитель так и не уточнил.

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Зато представители Tesla ясно дали понять, что Semi построен на архитектуре с напряжением бортовой сети 1000 вольт, и это позволяет восполнять заряд тяговой батареи на 70% примерно за полчаса. Со следующего года компания начнёт строить зарядные станции Supercharger четвёртого поколения, способные отдавать по 1 мегаватту мощности, ими смогут пользоваться не только водители грузовиков Semi, но и электрические пикапы Cybertruck. Со временем платформа бортовой сети с напряжением 1000 вольт будет применяться и другими транспортными средствами Tesla, но будет ли среди них пикап Cybertruck, пока не уточняется.

#tesla #электромобили tesla #tesla semi #электрические грузовики
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