Это её миссия — хорошо зарабатывать.

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на конференции Credit Suisse рассказывала о перспективах роста программной выручки компании в более широком контексте, но говоря об автомобильном сегменте, пояснила, что одними только чипами для бортовых систем производители автомобилей и автокомпонентов от неё не отделаются. NVIDIA надеется продавать этим клиентам не только средства профессиональной визуализации, но и серверные компоненты и целые системы, которые будут обслуживать растущую информационную инфраструктуру.

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Источник изображения: NVIDIA

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Поскольку бортовые системы будущих автомобилей станут базироваться на компонентах NVIDIA и совместимом программном обеспечении, логично было бы предположить, что и для серверной части экосистемы многим из них потребуются решения этой марки. По словам финансового директора компании, это очень важная часть новой модели функционирования транспортной экосистемы будущего. NVIDIA рассчитывает хорошо зарабатывать на реализации серверного оборудования для нужд автопроизводителей.