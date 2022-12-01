Но всё станет дороже.

Технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) на мероприятии Wells Fargo высказал мнение, что развитие полупроводниковой отрасли согласно закону Мура будет сохраняться на протяжении лет шести или восьми, но каждый новый этап будет даваться всё дороже. Ранее, как напомнил руководитель AMD, плотность размещения транзисторов удваивалась каждые полтора или два года, но затраты на производство чипов удавалось удержать примерно на одном уровне.

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Источник изображения: AMD

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Теперь последняя часть данного правила не работает, поскольку каждый новый техпроцесс требует роста затрат на освоение. При этом AMD убеждена в своей способности и увеличивать плотность размещения транзисторов, и совершенствовать их структуру, и снижать энергопотребление — в альянсе с контрактными производителями, разумеется. Просто весь этот прогресс будет обходиться дороже, чем раньше. Особое внимание будет уделяться и компоновке с использованием чиплетов. AMD является сооснователем консорциума по разработке и продвижению универсального интерфейса UCIe для соединения чиплетов. Как только он получит распространение, AMD сможет создавать для своих клиентов «заказные» процессоры, содержащие уникальные для них функциональные блоки на отдельных чиплетах.