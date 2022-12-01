Плюс киборгизация всей страны.

За всей суматохой вокруг Twitter все как-то успели забыть, что Илон Маск (Elon Musk) ещё руководит и стартапом Neuralink, который разрабатывает интерфейс для взаимодействия между человеческим мозгом и компьютером. Продемонстрировать некие достижения компания должна была в ходе мероприятия, которое после переноса было намечено на конец ноября, и действительно состоялось вчера, как сообщает Bloomberg. Сенсаций практического характера, впрочем, не случилось, и миллиардер просто заявил, что рассчитывает провести первые эксперименты по имплантации соответствующего чипа на людях в течение ближайших шести месяцев.

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Источник изображения: Neuralink

Другими словами, это означает, что Neuralink удалось продвинуться в сложной процедуре согласования таких экспериментов с регулирующими органами США. Конкурирующая компания Synchron подобные эксперименты уже проводит, но её технология подразумевает введение специального датчика через артерию на шее пациента, тогда как разработанный Neuralink робот должен высверливать отверстие в черепной коробке и имплантировать в кору головного мозга подключаемые к корпусу устройства проводники.

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Маск также пообещал, что Neuralink разрабатывает два других импланта. Один будет помогать восстановить двигательную активность пациентам с травмами спинного мозга. Другой разрабатывается для интеграции в глаз и будет способствовать восстановлению зрения. До сих пор компания проводила испытания на свиньях и приматах, причём условия содержания последних постоянно улучшаются. Помимо специальной лаборатории в Калифорнии, для подопытных приматов будет построено более крупное помещение в Остине, где расположена новая штаб-квартира. Специалисты компании усовершенствовали технологию подзарядки мозговых имплантов — процесс осуществляется во время приёма подопытными пищи, в это время на голову приматов надевается специальный шлем.