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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen ищет подрядчика для выпуска электромобилей Scout в США
А ведь это второй по величине автопроизводитель с огромным количеством заводов по всему миру!
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Второй по величине автопроизводитель мира, концерн Volkswagen, даром что является материнской структурой сети зарядных станций Electrify America и автором каламбура с переименованием себя в «Voltswagen», на рынке США представлен не так хорошо, как хотелось бы. Исправить ситуацию в обозримом будущем попытается возрождение марки Scout, которая сосредоточится на выпуске электрических кроссоверов и пикапов для нужд жителей США, но и здесь не всё так просто, как даёт понять еженедельник Automobilwoche.

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Источник изображения: Electrek

Со ссылкой на собственные источники в автомобильном концерне Volkswagen издание сообщает, что автогигант сейчас ведёт переговоры с Foxconn и Magna Steyr по поводу возможности организации контрактного производства электромобилей Scout. У тайваньской компании Foxconn уже есть купленное у Lordstown Motors предприятие в штате Огайо, а канадско-австрийская Magna Steyr только вынашивает планы по строительству в США предприятия, которое сосредоточилось бы на контрактном производстве электромобилей. Что характерно, слухи упоминают о намерениях Volkswagen привлечь Magna Steyr к процессу разработки первых моделей Scout.

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По каким причинам один из крупнейших автопроизводителей мира решил обратиться к подрядчику, понять не так уж сложно. Во-первых, налаживать производство электромобилей на существующих предприятиях в Европе в нынешних условиях было бы накладно. Во-вторых, их последующая транспортировка в США дополнительно увеличила бы затраты. В-третьих, для рынка США требуются свои решения на уровне платформы и архитектуры, и при изначально скромных объёмах выпуска их создание целесообразнее было бы доверить подрядчикам. Наконец, на существующем предприятии Volkswagen в штате Теннесси с 2024 года будут производиться электрические минивэны ID Buzz, и для моделей марки Scout места на его конвейере просто бы не нашлось. Впрочем, пока все описанные слухи о ведении переговоров с подрядчиками в Volkswagen никак не комментируют.

#сша #foxconn #oem #электромобиль #volkswagen #scout
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