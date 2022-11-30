А ведь это второй по величине автопроизводитель с огромным количеством заводов по всему миру!

Второй по величине автопроизводитель мира, концерн Volkswagen, даром что является материнской структурой сети зарядных станций Electrify America и автором каламбура с переименованием себя в «Voltswagen», на рынке США представлен не так хорошо, как хотелось бы. Исправить ситуацию в обозримом будущем попытается возрождение марки Scout, которая сосредоточится на выпуске электрических кроссоверов и пикапов для нужд жителей США, но и здесь не всё так просто, как даёт понять еженедельник Automobilwoche.

реклама

Источник изображения: Electrek

Со ссылкой на собственные источники в автомобильном концерне Volkswagen издание сообщает, что автогигант сейчас ведёт переговоры с Foxconn и Magna Steyr по поводу возможности организации контрактного производства электромобилей Scout. У тайваньской компании Foxconn уже есть купленное у Lordstown Motors предприятие в штате Огайо, а канадско-австрийская Magna Steyr только вынашивает планы по строительству в США предприятия, которое сосредоточилось бы на контрактном производстве электромобилей. Что характерно, слухи упоминают о намерениях Volkswagen привлечь Magna Steyr к процессу разработки первых моделей Scout.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

По каким причинам один из крупнейших автопроизводителей мира решил обратиться к подрядчику, понять не так уж сложно. Во-первых, налаживать производство электромобилей на существующих предприятиях в Европе в нынешних условиях было бы накладно. Во-вторых, их последующая транспортировка в США дополнительно увеличила бы затраты. В-третьих, для рынка США требуются свои решения на уровне платформы и архитектуры, и при изначально скромных объёмах выпуска их создание целесообразнее было бы доверить подрядчикам. Наконец, на существующем предприятии Volkswagen в штате Теннесси с 2024 года будут производиться электрические минивэны ID Buzz, и для моделей марки Scout места на его конвейере просто бы не нашлось. Впрочем, пока все описанные слухи о ведении переговоров с подрядчиками в Volkswagen никак не комментируют.