На страницах Nikkei Asian Review сегодня был опубликован большой материал, в целом посвящённый нюансам развития китайской полупроводниковой промышленности в условиях ужесточающихся санкций. В качестве примера неожиданного возрождения описывается ситуация с предприятием компании JHICC, которое было заточено под производство микросхем памяти, но в конце 2018 года вынуждено было прекратить профильную деятельность в результате скандала с похищением сведений, составляющих коммерческую тайну.
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Недавно на эту производственную площадку высадился обширный десант специалистов, представляющих интересы некоего крупного клиента, в котором первоисточник угадывает Huawei Technologies. Предприятие начало возвращаться к жизни, и теперь JHICC через пару лет рассчитывает удвоить объёмы производства памяти. Поблизости строит новое предприятие компания Quliang Electronics, которая оказывает услуги по упаковке и тестированию чипов. Данная активность также указывает на подготовку к расширению производства кристаллов памяти на соседнем предприятии JHICC. Считается, что Huawei тем самым пытается получить доступ к альтернативной производственной базе после потери выхода на зарубежные рынки в результате санкций США. За успехами Huawei с замиранием сердца следят прочие китайские производители, которым тоже светят экспортные ограничения со стороны заокеанских партнёров.