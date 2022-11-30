По прогнозам организации WSTS, которая подобную статистику ведёт с 1986 года, в текущем году ёмкость рынка полупроводниковых компонентов вырастет на 4,4% до $580 млрд. Хотя многие сегменты этого рынка по инерции будут расти на двузначное количество процентов, продажи микросхем памяти профильную выручку сократят на 12,6%. В предыдущем году обороты рынка полупроводниковых компонентов выросли сразу на 26,2%, а по итогам следующего они опять вернутся к тому же уровню, поскольку достижения 2022 года будут перекрыты снижением выручки на 4,1%.
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В следующем году рынок памяти вообще просядет на 17% в показателях выручки, и выручка от реализации полупроводниковых чипов в целом получит шанс остаться на уровне текущего года лишь на направлении оптоэлектроники, разного рода датчиков, аналоговых и дискретных компонентов. Что характерно, Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать тенденцию к снижению выручки как в этом году (на 2%), так и в следующем (на 7,5%).