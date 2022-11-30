Просто пока не могут количественно его оценить.

Представители органов государственной статистики Тайваня, как сообщает Bloomberg, не питают иллюзий относительно степени влияния текущего политического курса своих западных союзников на экономику острова. Власти Тайваня в равной мере осознают, что на доходы местных компаний негативно повлияют как антикитайские санкции, так и инициативы США и Европы по строительству локальных предприятий полупроводникового профиля.

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Источник изображения: SMIC

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Впрочем, пока тайваньские чиновники затрудняются дать количественную оценку степени влияния этих двух факторов, но прогноз по росту ВВП на два ближайших года они уже ухудшили. В следующем году этот показатель вырастет на 3,06%, а в 2024 году рост ограничится 2,75%. Санкции против Китая, как убеждены тайваньские власти, нарушат цепочки поставок в регионе. Прогноз по ВВП был снижен преимущественно из-за ухудшения макроэкономической обстановки и опасений по поводу негативного влияния на отрасль локдаунов в Китае.