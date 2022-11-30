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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня осознают, что политика США и Европы нанесёт удар по местной экономике
Просто пока не могут количественно его оценить.
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Представители органов государственной статистики Тайваня, как сообщает Bloomberg, не питают иллюзий относительно степени влияния текущего политического курса своих западных союзников на экономику острова. Власти Тайваня в равной мере осознают, что на доходы местных компаний негативно повлияют как антикитайские санкции, так и инициативы США и Европы по строительству локальных предприятий полупроводникового профиля.

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Источник изображения: SMIC

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Впрочем, пока тайваньские чиновники затрудняются дать количественную оценку степени влияния этих двух факторов, но прогноз по росту ВВП на два ближайших года они уже ухудшили. В следующем году этот показатель вырастет на 3,06%, а в 2024 году рост ограничится 2,75%. Санкции против Китая, как убеждены тайваньские власти, нарушат цепочки поставок в регионе. Прогноз по ВВП был снижен преимущественно из-за ухудшения макроэкономической обстановки и опасений по поводу негативного влияния на отрасль локдаунов в Китае.

#аналитика #финансы #tsmc #санкции #сша #тайвань #европа
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Yoda_
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Ventus 2X худшая карта? Ха-ха-ха. Даунвольт и она бустит выше 2 ГГц при этом жрёт в районе 150 Вт. Легко нагибает 3070ti. Шума минимум. Уже год на ней сижу. Карта просто конфетка.
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demianus
08:55
Так-то я с тобой полностью согласен, но такой статус не позволит вообще вести какие-либо рыночные операции с рашкой.
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Ляд
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