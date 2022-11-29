Компания SpaceX просто не хочет вылетать в трубу.

Как известно, спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX сейчас является одним из основных средств связи украинских военных, а также некоторых обеспеченных гражданских: остальные формы связи либо глушатся российскими системами РЭБ, либо зависят от постоянного электроснабжения, с чем на Украине сейчас наблюдаются трудности. Стоимость пользования услугами Starlink составляет $60, но с 29 декабря цена вырастет на 25 %, или до $75, о чём украинские клиенты сервиса сегодня начали получать соответствующие уведомления.

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Кроме того, SpaceX уведомила о подорожании и терминала с антенной: с указанного числа набор будет обходиться не в $500, а на 40 % дороже — $700.

Причинами подорожания услуг Starlink на территории Украины представители SpaceX не поделились, но можно предположить, что компания уже не может позволить себе оплачивать работоспособность системы с прежними тарифами. Дело в том, что спрос на Starlink в текущих условиях на Украине растёт, а сама SpaceX, как в начале октября сообщал глава компании Илон Маск, из собственного кармана потратила $80 миллионов на запуск и поддержание работы Starlink в стране.

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SpaceX пыталась предложить американскому военному ведомству взять расходы на себя, но вскоре компании популярно объяснили, что надо продолжать делать это за свой счёт. Вот SpaceX и пытается свести дебет с кредитом.