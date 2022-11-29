Новый генеральный директор Volkswagen Томас Шефер (Thomas Schaefer), как отмечает Electrek, выразил озабоченность снижением конкурентоспособности европейской продукции на мировом рынке в связи с резким ростом цен на энергоносители в регионе. Вторым фактором, усиливающим проблему, стало отсутствие на территории Европы локальных производств многих компонентов, которые в итоге приходится доставлять из других регионов.
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По словам главы Volkswagen, Европа стремительно теряет свою привлекательность на мировом рынке, её обходят по темпам экономического развития не только США, Канада, Китай и Юго-Восточная Азия, но и Северная Африка. «Мы топчемся на месте», — буквально заявил руководитель немецкого автогиганта. Инвестиции в альтернативную энергетику в сложившихся условиях имеют смысл только в том случае, если они позволят снизить цены на энергию в регионе. Заокеанские коллеги, по словам главы компании, выиграют от предоставления правительственных субсидий при переходе на электромобильный транспорт, а в Европе подобных централизованных инициатив пока не предусмотрено. Реализуемые в Европе инвестиционные программы, по мнению Шефера, должны носить долгосрочный стратегический характер.