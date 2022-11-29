И всего на 6,5% от США.

Опубликованная изданием Business Korea официальная статистика позволяет оценить, насколько выручка корейских экспортёров полупроводниковой продукции зависит от китайского рынка, и как мало им даёт сотрудничество с США. За девять месяцев этого года корейские поставщики выручили от реализации чипов в КНР около $42 млрд, что составляет примерно 41% всей экспортной выручки в этом сегменте. В прошлом году данная доля достигала 39,3%.

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Источник изображения: SK hynix

В целом же Южная Корея уже не первый год сильно зависит от покупателей своей полупроводниковой продукции из Китая. Фактически, в 2015 году их доля в экспортной выручке Южной Кореи даже достигала 44,2%. При этом в текущем году поставки чипов в США принесли корейским экспортёрам всего $6,71 млрд или 6,5% выручки. В этом отношении США уступают Тайваню, который занимает долю около 9,5%.

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Впрочем, было бы наивно полагать, что южнокорейские производители чипов могут спокойно игнорировать требования американских властей в сфере ограничения экспорта чипов и оборудования для их производства в Китай. Корейские компании сильно зависят от американских технологий, которые используются для выпуска полупроводниковой продукции. Заверив США в лояльности, корейские компании SK hynix и Samsung Electronics даже получили освобождение от запрета на поставку оборудования на свои предприятия в Китае сроком на один год.