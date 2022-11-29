Чтобы быстрее восстановить объёмы производства iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

По информации Counterpoint Research, на которую ссылается Bloomberg, сроки ожидания iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в американской рознице достигли 37 дней, обновив максимальные сроки, присущие смартфонам Apple предыдущего поколения на сопоставимом этапе жизненного цикла. Виной всему перебои в производстве этих устройств на предприятии Foxconn в китайском Чжэнчжоу, которое остаётся основным поставщиком этих моделей.

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Источник изображения: Apple

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При этом отмечается, что Foxconn начала рассылать покинувшим предприятие в Чжэнчжоу с 1 октября по 10 ноября сотрудникам приглашения вернуться и получать надбавку в размере $4,20 в час, а также дополнительную премию в размере $419 за декабрь, если проработают весь месяц. В январе сумма надбавки удвоится, если сотрудник по итогам месяца проработает не менее 23 дней. Кроме того, всем вернувшимся полагается единовременная выплата в размере $70.