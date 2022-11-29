Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вернись, я всё прощу: Foxconn заманивает покинувших Чжэнчжоу сотрудников обратно
Чтобы быстрее восстановить объёмы производства iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
4090 в Ситилинке по норм ценам
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

По информации Counterpoint Research, на которую ссылается Bloomberg, сроки ожидания iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в американской рознице достигли 37 дней, обновив максимальные сроки, присущие смартфонам Apple предыдущего поколения на сопоставимом этапе жизненного цикла. Виной всему перебои в производстве этих устройств на предприятии Foxconn в китайском Чжэнчжоу, которое остаётся основным поставщиком этих моделей.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
3070 за 45 тр в Ситилинке
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

При этом отмечается, что Foxconn начала рассылать покинувшим предприятие в Чжэнчжоу с 1 октября по 10 ноября сотрудникам приглашения вернуться и получать надбавку в размере $4,20 в час, а также дополнительную премию в размере $419 за декабрь, если проработают весь месяц. В январе сумма надбавки удвоится, если сотрудник по итогам месяца проработает не менее 23 дней. Кроме того, всем вернувшимся полагается единовременная выплата в размере $70.

#apple #foxconn #iphone 14 pro #iphone 14 pro max #чжэнчжоу
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Илон Маск близок к объявлению войны компании Apple
Спрос на новые iPhone в России сократился в 2,5 раза
Победители App Store Awards 2022: лучшие игры и приложения для всех актуальных устройств Apple
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Nvidia поднимает цены на свои видеокарты, вопреки здравому смыслу, а AMD демпингует
44
10 самых популярных процессорных кулеров 2022 года — выбираем оптимальную модель
136
Почему Россия начала копировать китайские автомобили, а не создавать свои
85
Размышления о коннекторах питания и как производители намеренно ухудшают продукцию
116
О корпусах для горячих систем
34
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
212
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
65
Как комментаторы могут вводить в заблуждение, и почему не бывает "сигнальных" GND линий у видеокарт
33
Evil West: злой и кровавый Дикий Запад
2
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
20

Сейчас обсуждают

Яяяяяяяя Бббббб
00:27
будет стоить как снеговик - возьму, а так, нах он не нужен
Thermalright анонсировала новый двухбашенный процессорный кулер Frost Tower 120
Яяяяяяяя Бббббб
00:26
той самой, про 3 дня которая
В США представили последнюю модификацию F-16, но Пентагону не нужны эти истребители
Яяяяяяяя Бббббб
00:20
проверено, ухд630 от интеля не тянет фуллхд даже на минималках.
Какую видеокарту может себе позволить бедный геймер, и сколько стоит билет в мир компьютерных игр
Dmitry Mitry
00:18
Какой войны? Американцы ни одной войны в ХХ-ом веке на выиграли.
В США представили последнюю модификацию F-16, но Пентагону не нужны эти истребители
32Влад32
00:14
Вижу укропатриота, нацика. Конечно, в России все бездари и алкоголики. На Украине зато уникальная одаренная нация. И что же вы такие одаренные, уникальные все просрали? Что же вы с помощью западной Ев...
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
antej90
00:12
Эти цифры устарели. Они были актуальными лет 10 назад. Сейчас хэшрейт большинства алгоритмов шифрования перевалил далеко за 100 млн/сек. На картах radeon 5700xt ещё
Как малолетние хакеры взламывают аккаунты и ворочают миллионами
Galfordo
00:10
кусок рекламного говна для продвижения rtx 4000 серии
Nvidia объявила дату выпуска Portal RTX
antej90
00:09
Про это сказал автор. Хэши уже вычислены и сохранены на серверах некоторых хакеров, предоставляющих услугу. Сами базы называются радужными таблицами. Поиск по готовым хэшам быстрее, чем брутфорс. Треб...
Как малолетние хакеры взламывают аккаунты и ворочают миллионами
Nowhere_Man
00:08
Так называемые стелс-самолёты утратили свою актуальность ещё в 90-х годах, система ПВО С-300 уже хорошо их видела. А для той же четырёхсотой системы F-22 не является невидимкой от слова совсем. Подобн...
В США решили отказаться от самолетов - "невидимок" в 2040 году, строится последняя модель NGAD
32Влад32
00:04
Кто и когда начал войну? По сути 3-ю мировую. Не будем об Ираке, Ливии, Сирии. Кто начал бомбить без всякого разрешения ООН в 1999 году вполне себе развитую и цивилизованную страну в центре Европы? Мо...
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем