Не только Tesla, но и SpaceX.

Судя по публикации Reuters, Южная Корея стала одним из государств мира, чьё политическое руководство не скрывает своих симпатий к деятельности Илона Маска (Elon Musk) и возглавляемых им компаний Tesla и SpaceX. В интервью агентству президент страны Юн Сок Ёль (Yoon Suk-yeol) заявил, что готов предоставить этим компаниям особые условия для ведения бизнеса в Южной Корее, включая и возможное строительство так называемой «гигафабрики».

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Источник изображения: Reuters

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Президент Южной Кореи и Илон Маск недавно общались по видеосвязи, и уже тогда первый дал понять, что готов предоставить площадку для строительства автосборочного предприятия Tesla в данной стране. Единственным досадным препятствием, которое снижает инвестиционную привлекательность Южной Кореи, её нынешний президент считает сильные профсоюзы. По статистике, за последние десять лет они ежегодно блокировали работу тех или иных отраслей экономики в среднем на 39 дней в году. Это в пять раз больше, чем в США, и сразу в 200 раз больше, чем в Японии. Юн Сок Ёль считает возможным скорректировать законодательство таким образом, чтобы запретить профсоюзам столь активно саботировать работу целых отраслей.