Но её размеры могут достигать $6 млн.

Агентство Bloomberg оценивает возможные потери Foxconn от беспорядков на предприятии в Чжэнчжоу более чем в 30% нормальных объёмов производства iPhone в ноябре, но опрошенные ресурсом Barron’s аналитики считают, что на спросе данные события почти не скажутся. Клиенты Apple просто будут дольше ожидать своих iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, но не откажутся от их приобретения в пользу изделий других марок.

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Источник изображения: Getty Images

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По некоторым оценкам, с этого квартала на следующий может быть перенесено до $6 млн выручки от реализации iPhone, более оптимистичные прогнозы упоминают всего лишь пятипроцентное сокращение объёмов реализации смартфонов Apple в текущем квартале. В предпраздничный период покупателям iPhone старших моделей определённо придётся смириться с дефицитом, но все отложенные покупки имеют высокий шанс воплотиться в следующем квартале. Как резюмируют эксперты, сложившаяся ситуация — это проблема предложения, а не спроса.