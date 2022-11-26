Нужно выпускать по 10 млн машин в год минимум.

Ещё в марте 2021 года основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил о намерениях китайского гиганта в первой половине 2024 года начать серийный выпуск электромобилей. Как подчёркивает издание CarNewsChina, после обсуждения итогов третьего квартала этого года глава Xiaomi на страницах популярной китайской социальной сети пояснил, при каких условиях он считает разумным вкладываться в развитие электромобильного бизнеса компании.

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Источник изображения: XCar

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Как он убеждён, когда рынок электромобилей достигнет стадии зрелости, до 80% его оборотов будут контролировать примерно пять крупнейших компаний. Xiaomi рассчитывает оказаться одной из них, и чтобы попасть в первую пятёрку, ей необходимо выпускать более 10 млн машин в год. Когда она сможет выйти на такие объёмы, не уточняется, но это высказывание в целом даёт понять, какие цели перед собой ставит этот китайский производитель электроники.