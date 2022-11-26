Последовательное вытеснение Huawei Technologies с рынка не только США, но и придерживающихся того же вектора стран было одним из элементов политики Дональда Трампа (Donald Trump), но его преемник, как поясняет Bloomberg, ещё в ноябре прошлого года подписал закон, создающий предпосылки для полного запрета на реализацию в США электронных устройств пяти китайских марок: Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera. В минувшую пятницу соответствующий указ издала Федеральная комиссия по связи.
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Этот подзаконный акт фактически запретил реализацию на территории США электронного оборудования указанных китайских марок, а также её импорт. Если Huawei и ZTE специализируются на телекоммуникационном оборудовании, то Hikvision и Dahua являются одними из крупнейших поставщиков систем видеонаблюдения в мире, а рациями Hytera ранее активно оснащались силовые подразделения США. Теперь всё это оборудование на территории страны попадает под запрет, и уже не имеет значения, закупается оно частной компанией или государственными учреждениями. Как всегда, в качестве причины введения такого запрета упоминаются факторы, связанные с национальной безопасностью.