Власти боятся, что китайские соперники будут прослушивать их и подсматривать за ними.

Последовательное вытеснение Huawei Technologies с рынка не только США, но и придерживающихся того же вектора стран было одним из элементов политики Дональда Трампа (Donald Trump), но его преемник, как поясняет Bloomberg, ещё в ноябре прошлого года подписал закон, создающий предпосылки для полного запрета на реализацию в США электронных устройств пяти китайских марок: Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera. В минувшую пятницу соответствующий указ издала Федеральная комиссия по связи.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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Этот подзаконный акт фактически запретил реализацию на территории США электронного оборудования указанных китайских марок, а также её импорт. Если Huawei и ZTE специализируются на телекоммуникационном оборудовании, то Hikvision и Dahua являются одними из крупнейших поставщиков систем видеонаблюдения в мире, а рациями Hytera ранее активно оснащались силовые подразделения США. Теперь всё это оборудование на территории страны попадает под запрет, и уже не имеет значения, закупается оно частной компанией или государственными учреждениями. Как всегда, в качестве причины введения такого запрета упоминаются факторы, связанные с национальной безопасностью.