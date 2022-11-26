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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США полностью запретили реализацию внутри страны продукции Huawei и ещё четырёх китайских компаний
Власти боятся, что китайские соперники будут прослушивать их и подсматривать за ними.
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Последовательное вытеснение Huawei Technologies с рынка не только США, но и придерживающихся того же вектора стран было одним из элементов политики Дональда Трампа (Donald Trump), но его преемник, как поясняет Bloomberg, ещё в ноябре прошлого года подписал закон, создающий предпосылки для полного запрета на реализацию в США электронных устройств пяти китайских марок: Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera. В минувшую пятницу соответствующий указ издала Федеральная комиссия по связи.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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Этот подзаконный акт фактически запретил реализацию на территории США электронного оборудования указанных китайских марок, а также её импорт. Если Huawei и ZTE специализируются на телекоммуникационном оборудовании, то Hikvision и Dahua являются одними из крупнейших поставщиков систем видеонаблюдения в мире, а рациями Hytera ранее активно оснащались силовые подразделения США. Теперь всё это оборудование на территории страны попадает под запрет, и уже не имеет значения, закупается оно частной компанией или государственными учреждениями. Как всегда, в качестве причины введения такого запрета упоминаются факторы, связанные с национальной безопасностью.

#huawei #китай #санкции #сша #zte #китайские производители #торговая война #hikvision #dahua
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07:57
"свободный рынок"
США полностью запретили реализацию внутри страны продукции Huawei и ещё четырёх китайских компаний
V.L.A.D.L.E.N
07:55
Ахаха. Рыночек решаетЪ.
США полностью запретили реализацию внутри страны продукции Huawei и ещё четырёх китайских компаний
wwr222
07:55
В игровой сфере это просто привело к инфляции мощностей: больше ядер - хуже оптимизация. Ничего кардинально не меняется. А вот платить за комп стали больше. Хер знает, какое это улучшение.
4 лучших процессора для игровых ПК по моему мнению
Stupid Miner
07:51
Опять реклама обрыгалинка. 🤦
Один из лучших игровых процессоров, Intel Core i7-13700KF, рекордно подешевел в Ситилинке
Серегарус
07:48
Хуавэй как не подлизывала амерам, всё равно кинули
США полностью запретили реализацию внутри страны продукции Huawei и ещё четырёх китайских компаний
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