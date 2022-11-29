Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Графический планшет XPPen Artist 12 доступен по скидке на распродаже «Чёрной пятницы»
Отличный подарок для тех, кто давно хотел научиться рисовать и профессиональных художников
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
4090 в Ситилинке по норм ценам
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Не все из нас родились художниками, но это не значит, что не нужно развивать собственные творческие способности. Если вы решили научиться художественному мастерству, или подбираете портативное устройство для рисования, то самое время присмотреться к XPPen Artist 12, который относится ко второму поколению интеллектуальных цифровых досок.



Одна из ключевых особенностей портативного дисплея Artist 12 кроется в его функциональных возможностях. Так, он имеет небольшой размер, легко поместится в сумку и позволяет рисовать там, где вас застигло вдохновение. Artist 12 включает все необходимые инструменты для профессиональных художников. Это и большой дисплей размером 11.9 дюйма, и 8 удобных клавиш, на которые можно поставить настраиваемые команды. При желании можно подключиться к другим портативным гаджетам при помощи порта HDMI, ну или используйте универсальный USB-C. С его помощью легко скачать или передать ваши произведения на компьютер, планшет, телефон и многие другие совместимые устройства.



Artist 12 может похвастать полной совместимостью со всеми популярными операционными системами, включая с Windows, Mac OS X, Chrome OS, Linux и Android. Есть поддержка многие востребованных приложений для редактирования изображений: Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita и MediBang. Но было бы неверным заявлять, что Artist 12 подходит только для художников, ведь это ещё и удобная доска для рисования, которая способна пробудить талант в вашем ребёнке. Ну и в целом, если вы искали хороший подарок детям, то портативная доска способна дать вам даже больше, чем вы предполагали. Ребёнок будет часами изучать функционал устройства, пытаясь создать уникальный рисунок при помощи богатого функционала.

На выбор доступны четыре цветовые расцветки: розовый, синий, зелёный и синий. Размер планшета равен: 346.2х209х12 мм, а значит устройство не только компактное, но и может похвастать небольшой толщиной, благодаря чему удобно лежит в руках. Рабочая поверхность имеет размер: 263.23х148.07 мм, а разрешение дисплея равно 1920х1080р. Картинка сочная и яркая, что выгодно выделяет устройство на фоне конкурентов. Приятно удивляет и цветовой охват. Заявлено: 94% Adobe RGB, 127% sRGB и 90% NTSC. Угол обзора почти максимальный и составляет 178 градусов. Яркости экрана достаточно для работы как в тёмном помещении, так и на ярком солнце. В конце концов, Artist 12 создан для тех, кто хочет вырваться за пределы четырёх стен в погоне за музой.

Во время «Чёрной пятницы» вы можете купить портативный планшет производства XPPen с большой скидкой. Товар доступен на Aliexpress, где можно найти дополнительные купоны. Если вы хотите увидеть больше товаров в данной категории, то вам сюда.
#xppen
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

XPPen объявляет о большой распродаже второй серии графических планшетов Artist на AliExpress
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Nvidia поднимает цены на свои видеокарты, вопреки здравому смыслу, а AMD демпингует
44
10 самых популярных процессорных кулеров 2022 года — выбираем оптимальную модель
136
Почему Россия начала копировать китайские автомобили, а не создавать свои
85
Размышления о коннекторах питания и как производители намеренно ухудшают продукцию
116
О корпусах для горячих систем
34
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
212
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
65
Как комментаторы могут вводить в заблуждение, и почему не бывает "сигнальных" GND линий у видеокарт
33
Evil West: злой и кровавый Дикий Запад
2
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
20

Сейчас обсуждают

Яяяяяяяя Бббббб
00:27
будет стоить как снеговик - возьму, а так, нах он не нужен
Thermalright анонсировала новый двухбашенный процессорный кулер Frost Tower 120
Яяяяяяяя Бббббб
00:26
той самой, про 3 дня которая
В США представили последнюю модификацию F-16, но Пентагону не нужны эти истребители
Яяяяяяяя Бббббб
00:20
проверено, ухд630 от интеля не тянет фуллхд даже на минималках.
Какую видеокарту может себе позволить бедный геймер, и сколько стоит билет в мир компьютерных игр
Dmitry Mitry
00:18
Какой войны? Американцы ни одной войны в ХХ-ом веке на выиграли.
В США представили последнюю модификацию F-16, но Пентагону не нужны эти истребители
32Влад32
00:14
Вижу укропатриота, нацика. Конечно, в России все бездари и алкоголики. На Украине зато уникальная одаренная нация. И что же вы такие одаренные, уникальные все просрали? Что же вы с помощью западной Ев...
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
antej90
00:12
Эти цифры устарели. Они были актуальными лет 10 назад. Сейчас хэшрейт большинства алгоритмов шифрования перевалил далеко за 100 млн/сек. На картах radeon 5700xt ещё
Как малолетние хакеры взламывают аккаунты и ворочают миллионами
Galfordo
00:10
кусок рекламного говна для продвижения rtx 4000 серии
Nvidia объявила дату выпуска Portal RTX
antej90
00:09
Про это сказал автор. Хэши уже вычислены и сохранены на серверах некоторых хакеров, предоставляющих услугу. Сами базы называются радужными таблицами. Поиск по готовым хэшам быстрее, чем брутфорс. Треб...
Как малолетние хакеры взламывают аккаунты и ворочают миллионами
Nowhere_Man
00:08
Так называемые стелс-самолёты утратили свою актуальность ещё в 90-х годах, система ПВО С-300 уже хорошо их видела. А для той же четырёхсотой системы F-22 не является невидимкой от слова совсем. Подобн...
В США решили отказаться от самолетов - "невидимок" в 2040 году, строится последняя модель NGAD
32Влад32
00:04
Кто и когда начал войну? По сути 3-ю мировую. Не будем об Ираке, Ливии, Сирии. Кто начал бомбить без всякого разрешения ООН в 1999 году вполне себе развитую и цивилизованную страну в центре Европы? Мо...
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем