Не все из нас родились художниками, но это не значит, что не нужно развивать собственные творческие способности. Если вы решили научиться художественному мастерству, или подбираете портативное устройство для рисования, то самое время присмотреться к XPPen Artist 12, который относится ко второму поколению интеллектуальных цифровых досок.
Одна из ключевых особенностей портативного дисплея Artist 12 кроется в его функциональных возможностях. Так, он имеет небольшой размер, легко поместится в сумку и позволяет рисовать там, где вас застигло вдохновение. Artist 12 включает все необходимые инструменты для профессиональных художников. Это и большой дисплей размером 11.9 дюйма, и 8 удобных клавиш, на которые можно поставить настраиваемые команды. При желании можно подключиться к другим портативным гаджетам при помощи порта HDMI, ну или используйте универсальный USB-C. С его помощью легко скачать или передать ваши произведения на компьютер, планшет, телефон и многие другие совместимые устройства.
Artist 12 может похвастать полной совместимостью со всеми популярными операционными системами, включая с Windows, Mac OS X, Chrome OS, Linux и Android. Есть поддержка многие востребованных приложений для редактирования изображений: Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita и MediBang. Но было бы неверным заявлять, что Artist 12 подходит только для художников, ведь это ещё и удобная доска для рисования, которая способна пробудить талант в вашем ребёнке. Ну и в целом, если вы искали хороший подарок детям, то портативная доска способна дать вам даже больше, чем вы предполагали. Ребёнок будет часами изучать функционал устройства, пытаясь создать уникальный рисунок при помощи богатого функционала.
На выбор доступны четыре цветовые расцветки: розовый, синий, зелёный и синий. Размер планшета равен: 346.2х209х12 мм, а значит устройство не только компактное, но и может похвастать небольшой толщиной, благодаря чему удобно лежит в руках. Рабочая поверхность имеет размер: 263.23х148.07 мм, а разрешение дисплея равно 1920х1080р. Картинка сочная и яркая, что выгодно выделяет устройство на фоне конкурентов. Приятно удивляет и цветовой охват. Заявлено: 94% Adobe RGB, 127% sRGB и 90% NTSC. Угол обзора почти максимальный и составляет 178 градусов. Яркости экрана достаточно для работы как в тёмном помещении, так и на ярком солнце. В конце концов, Artist 12 создан для тех, кто хочет вырваться за пределы четырёх стен в погоне за музой.
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