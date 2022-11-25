Издание Heise уточняет, что недавно утверждённый на уровне послов стран-участниц Евросоюза законопроект о выделении до 45 млрд евро на субсидирование развития региональной полупроводниковой отрасли в текущей трактовке получил важное дополнение, касающееся возможности участников рынка в дальнейшем претендовать на получение таких субсидий.
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В тексте законопроекта сделано пояснение, что понятие «передовой техпроцесс» не привязано исключительно к числовому эквиваленту литографическим норм. Под передовой технологией может пониматься последовательность изготовления полупроводникового компонента, использующая какие-либо прорывные решения. Сами кристаллы чипов могут изготавливаться по зрелым техпроцессам, но если они сочетаются с инновационной компоновкой или технологиями упаковки, то производитель вполне может претендовать на получение целевых субсидий от Евросоюза. Фактически, последние могут достаться компании даже в том случае, если она предложит усовершенствование существующей технологии, которое позволит снизить затраты энергии на выпуск чипов или негативное влияние на окружающую среду.