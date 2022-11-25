Мировой экономике будет сложно обходиться без Китая.

Как сообщает Nikkei Asian Review, во время своего выступления на церемонии по случаю 50-летия восстановления дипломатических отношений Японии и КНР посол последней из стран затронул тему американских санкций. Во-первых, представитель КНР заявил, что его страна не собирается вступать в вооружённый конфликт с США, хотя последние убеждены в обратном. Во-вторых, он дал понять, что трения между двумя крупнейшими экономиками мира будут сохраняться некоторое время. По словам посла, «сверхдержавам в конечном итоге придётся договориться».

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Китайский посол призвал правительства стран не злоупотреблять понятием «экономической безопасности» и не поддаваться попыткам манипулировать правилами свободного рынка. Японские власти он призвал противостоять стремлению разделить экономики двух стран и нарушить существующие цепочки поставок. Не упустил китайский дипломат и возможности порекомендовать японским властям воздерживаться от резких высказываний на тему Тайваня. Китай, как он заявил, стал частью мировой экономики и плотно влился в глобальную цепочку поставок.