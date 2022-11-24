Пока на смену не пришла GeForce RTX 4090.

Политическая конъюнктура, возможно, богата на информационные поводы даже сейчас, но пока мировые информационные агентства снизили свою активность в сфере новостей из мира высоких технологий в связи с наступлением в США праздничных дней, у нас появляется возможность оглянуться на недавние события в мире экстремального разгона. Пока видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 40 не начали своё победоносное шествие по вершинам рейтинга HWBot, греческий энтузиаст OGS напомнил о возможностях видеокарты GeForce RTX 3090 Ti марки GALAX (KFA2), которую при помощи жидкого азота разогнал до 2805/22592 МГц.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Центральный процессор Intel Core i9-13900K в данной системе тоже охлаждался жидким азотом и был разогнан до 8060 МГц. На такой частоте он смог сохранить активность только пяти производительных ядер и пяти сопутствующих им потоков. В тесте 3DMark03 был продемонстрирован результат 529 169 баллов, который соответствует второму месту в мировом рейтинге. К слову, это всего лишь один из трёх результатов, превышающих счёт в 500 тысяч баллов, поэтому для выборки из 10 795 записей он по-своему уникален.