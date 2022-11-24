Вот такая неурожайная осень.

Как сообщает издание DigiTimes, нынешний сезон распродаж в Китае, который приурочен к 11 ноября, для сегмента ПК завершился неудовлетворительно, поскольку не оправдал надежд участников рынка. Продавцы ноутбуков в этих условиях не торопятся восполнять складские запасы. Соответственно, не клеится бизнес и у производителей ноутбуков.

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Источник изображения: DigiTimes

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В третьем квартале, по оценкам аналитиков IDC и Gartner, рынок персональных компьютеров сократился на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые производители компонентов ожидают, что даже по итогам следующего года рынок ПК продемонстрирует снижение на несколько процентов, как минимум. Соответственно, в ближайшие месяцы рассчитывать на восстановление рынка тоже не придётся.