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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Европейский закон о субсидировании полупроводниковой отрасли будет принят в следующем году
Пока он прошёл одобрение в одной из трёх инстанций.
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К концу лета американские власти утвердили законопроект, по которому рассчитывают в ближайшие пять лет потратить на субсидирование развития национальной полупроводниковой отрасли $52 млрд. Европейские коллеги тоже стараются не отставать. Как сообщает Reuters, послы стран ЕС на этой неделе утвердили законопроект, предусматривающий выделение субсидий в размере 45 млрд евро на развитие локальной полупроводниковой промышленности.

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Источник изображения: ASML

Следующим шагом станет обсуждение законопроекта на уровне министров стран Евросоюза, которое намечено на 1 декабря, а Европарламент сможет обсудить и утвердить окончательную версию документа лишь в следующем году. В конечном итоге эти меры направлены на то, чтобы в конце десятилетия на территории Европы выпускалось до 20% всех полупроводниковых изделий в мире. Сейчас эта доля не превышает 8%, хотя в начале века она достигала 24%.

Приоритетом в получении субсидий будут пользоваться вновь создаваемые производства, которые освоят выпуск компонентов для систем искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, а также позволят повысить энергоэффективность и экологичность электронных устройств. Производителям автомобильных компонентов в субсидиях в большинстве случаев будет отказано, разве что речь в отдельных ситуациях будет идти о передовых компонентах для систем автопилота.

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В законодательстве будут определены полномочия властей региона по доступу к информации о логистических процессах компаний, занимающихся выпуском или производством чипов, в случае разного рода кризисных явлений. Дебаты также разгорелись по поводу доступа участников рынка к смежным фондам, предусматривающим финансирование именно разработок и исследований в сфере полупроводников. Небольшие страны Европы хотели получить доступ к средствам этих фондов, чтобы развивать собственное производство, но крупные региональные игроки противятся этому, настаивая на выделении средств из других источников.

#полупроводники #европа #субсидии #законопроект
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