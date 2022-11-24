Наступает «Чёрная пятница», а значит любителям продвинутых гаджетов стоит приготовиться. Не все останутся с полными кошельками, а кому-то придётся основательно раскошелится. Tronsmart решила порадовать российских меломанов, предлагая эксклюзивные скидки на свою продукцию в течение ограниченного времени. Выгода составит до 60%, а любители качественного звука смогут приобрести как уже хорошо зарекомендовавшие себя товары, так и новинки 2022 года. Распродажа стартует 24 ноября, а вся продукция будет доступна в официальном магазина на площадке Aliexpress.
Любителей громкой музыки может заинтересовать Bang. Колонка получила мощные динамики на 60 Вт, а также светодиодную подсветку, умеющую работать в такт музыке. Устройство поддерживает Bluetooth последнего поколения, что позволяет передавать данные без задержек. Встроенного аккумулятора хватит на 15 часов беспрерывного прослушивания, а владелец может включать колонку даже на берегу моря или в бассейне. Bang может похвастать поддержкой стандарта IPX6, а значит не боится брызг и прямого попадания воды. Скидка на колонку составляет 33%, благодаря чему купить её в официальном магазине на Aliexpress вы сможете всего за 4991.01 рубля. Не забывайте использовать промо-код «ZAVPISKVX8», без которого выгода будет не такая существенная.
Bang Mini – это попытка подарить меломанам качественный звук в компактном корпусе. Колонка поддерживает соединение через NFC и способна работать 15 часов без перерывов на обед и даже ужин. Продукт получил поддержку впечатляющего стереозвука и светодиодной подсветки в такт музыке. После ввода промо-кода ZAVPISKVX3 вы можете получить скидку в 22%, а в итоге Bang Mini обойдётся вам в 4658.32 рубля.
Tronsmart Trip предлагает отличный уровень звучания в ультракомпактном корпусе. Благодаря сниженным габаритам удалось повысить время автономной работы до 20 часов, а сама колонка ещё и может похвастать защитой от воды по стандарту IPX7. Это значит, что данный гаджет не боится погружений в водную пучину, поэтому постарайтесь не забыть Trip на дне бассейна после вечеринки. Колонка лёгкая и без проблем поместится в небольшую сумку. Обязательно введите промо-код «ZAVPISKVX2» во время покупки, ведь после этого цена Trip составит всего 1035.25 рубля.
T7 занимает промежуточное положение в линейке и получила удобную форму в виде цилиндра. Колонка полностью защищена от проникновения воды по стандарту IPX7, а значит владелец может побаловать себя и своих знакомых качественным звуком не только на улице или в помещении, но и во время спуска по речным порогам, или ловли рыбы и сидения у костра. Доступно подключение по Bluetooth, а при желании свои любимые треки вы можете записать на карту памяти Micro SD. T7 получила 4 режима подсветки и во время распродажи будет стоить всего за 2264.78 рубля. Убедитесь, что вы ввели промо-код ZAVPISKVX3, без которого скидка недействительна.
Не обошлось без новинок. 24 ноября Tronsmart представит новую колонку Bang SE. Гаджет предложит мощный звук на 40 Вт в сочетании с водонепроницаемостью по стандарту IPX6. Внушительная громкость звука сопровождается невероятным качеством, а любителей красивых эффектов джут три режиме подсветки. Автономность достигла нового уровня в 24 часа, что открывает новые грани выносливости тем, кто привык к длительным непрекращающимся вечеринкам. Производитель напоминает, что все продукты обладают поддержкой технологии SoundPulse, позволяющей тонко настроить эквалайзер для получения звуковых эффектов, которые кажутся оптимальными лично вам. При желании можно использовать предустановки. Поторопитесь, «Чёрная пятница» не будет длиться вечно, ну а узнать больше обо всех указанных выше гаджетах вы можете на официальном сайте компании.