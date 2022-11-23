Но только в серверном сегменте.

В сегменте потребительских процессоров эксперимент Intel с активацией дополнительных функций за деньги провалился и не был продолжительным, но если опираться на данные нового раздела сайта компании, технология Intel On Demand будет реализована в серверном сегменте — скорее всего, уже после окончательной фазы рыночного дебюта процессоров Xeon семейства Sapphire Rapids, которая намечена на 10 января следующего года.

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Источник изображения: Intel

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Клиенты компании смогут активировать дополнительные функции серверных процессоров за счёт приобретения соответствующих лицензий за дополнительную плату. Эти функции могут быть связаны с защитой данных или администрированием, а также аналитической обработкой данных. Реализовать данную бизнес-модель корпорации Intel помогут поставщики серверного оборудования. Понятно, что вся функциональность изначально будет доступна для процессоров на аппаратном уровне, просто Intel сможет дистанционно активировать те или иные функции программным способом после подтверждения факта оплаты «апгрейда» со стороны клиента.