Ибо в привычном для них сегменте спрос сейчас явно ниже предложения.

О том, что рынок ноутбуков в последние месяцы столкнулся с затовариванием складов, можно судить хотя бы по итогам изучения квартальной отчётности Dell и HP Inc. Как поясняет ресурс DigiTimes, поставщики компонентов для ноутбуков и тайваньские контрактные производители мобильных компьютеров в сложившихся условиях всё чаще присматриваются к возможности диверсифицировать каналы сбыта за счёт рынка автомобильной электроники.

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Источник изображения: DigiTimes

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Поскольку автомобильный рынок сейчас развивается в русле насыщения машин электронными системами, включая развлекательные, подобное переключение внимания для поставщиков вполне оправдано. Бортовые информационно-развлекательные системы современных автомобилей мало отличаются от планшетов и ноутбуков по своему составу и функциональным возможностям, разве что предъявляются особые требования к надёжности отдельных элементов, которые могут влиять на безопасность.