Возможно, влияние санкций было усилено локдаунами.

По информации Bloomberg, в октябре китайские компании импортировали оборудования для производства чипов на сумму $2,4 млрд, что является самым скромным результатом с начала этого года. По сравнению с октябрём прошлого года сумма сократилась на 27%. При этом нельзя однозначно утверждать, что такое снижение обусловлено исключительно новой волной американских санкций, которые вступили в силу в начале октября.

реклама

Источник изображения: ASML

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 3070 за 45 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке

В принципе, закупки оборудования китайскими производителями чипов за пределами страны сокращались в денежном выражении в семи месяцах этого года из десяти попавших в статистику. В октябре они достигли минимального значения. Если из США и Японии в октябре поставлялось меньше оборудования, то затраты на покупку литографического оборудования из Нидерландов выросли в два раза. Впрочем, та же ASML не поставляет в Китай свои передовые литографические сканеры, довольствуясь только оборудованием для работы со зрелыми техпроцессами.