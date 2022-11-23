По информации Bloomberg, в октябре китайские компании импортировали оборудования для производства чипов на сумму $2,4 млрд, что является самым скромным результатом с начала этого года. По сравнению с октябрём прошлого года сумма сократилась на 27%. При этом нельзя однозначно утверждать, что такое снижение обусловлено исключительно новой волной американских санкций, которые вступили в силу в начале октября.
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В принципе, закупки оборудования китайскими производителями чипов за пределами страны сокращались в денежном выражении в семи месяцах этого года из десяти попавших в статистику. В октябре они достигли минимального значения. Если из США и Японии в октябре поставлялось меньше оборудования, то затраты на покупку литографического оборудования из Нидерландов выросли в два раза. Впрочем, та же ASML не поставляет в Китай свои передовые литографические сканеры, довольствуясь только оборудованием для работы со зрелыми техпроцессами.