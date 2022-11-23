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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung наладит для NVIDIA выпуск 3-нм графических процессоров
Но случится это не ранее 2024 года.
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Представители руководства NVIDIA любят повторять, что оба подрядчика по выпуску чипов в лице TSMC и Samsung Electronics в равной степени важны для компании, но на практике мы видим, что заказы на выпуск игровых графических процессоров семейства Ada Lovelace по 4-нм технологии достались тайваньской TSMC, а Samsung довольствовалась только заказами на выпуск решений поколения Ampere по собственной 8-нм технологии. Злые языки при этом не переставали утверждать, что на первых этапах сотрудничества с Samsung заказчик был не особо доволен уровнем выхода годной продукции и объёмами её производства.

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Как сообщает южнокорейское издание The Korea Economic Daily, в сотрудничестве в пятью или шестью крупными клиентами Samsung уже готовится начать массовое производство чипов по второму поколению 3-нм технологии с 2024 года. NVIDIA как раз упоминается в материале в контексте получения компанией Samsung заказов на выпуск графических процессоров по 3-нм технологии.

Источник изображения: ASML

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Недавно руководство Samsung Electronics выразило надежду, что в рамках 3-нм и более продвинутых технологий компания сможет взять реванш в борьбе с конкурентами, к середине десятилетия освоить 2-нм техпроцесс, а к концу десятилетия стать крупнейшим контрактным производителем чипов. Если учесть, что Intel в те же сроки планирует занять второе место в этом рейтинге, то TSMC в ближайшие годы придётся прилагать больше усилий, чтобы отстаивать своё лидерство.

#nvidia #samsung #видеокарты #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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везде одинаково. если не залочить в материнке. будет жрать и греть по 95 градусов.
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Infinity78
10:10
тут такое дело. их глючные системы нихрена не вывозят, а потому им заняться нечем, вот они и пишут всякую хрень) А владельцам интел некогда, у них все работает и доказывать дебилам, что они дебилы бес...
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вероника попович
10:08
Ты балабол, стоковый процессор от АМД будет удерживать заявленное TDP, и только в разгоне указанное TDP будет превышать. А вот печки от интел и по 400 ватт в разгоне могут жрать
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