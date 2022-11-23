Но случится это не ранее 2024 года.

Представители руководства NVIDIA любят повторять, что оба подрядчика по выпуску чипов в лице TSMC и Samsung Electronics в равной степени важны для компании, но на практике мы видим, что заказы на выпуск игровых графических процессоров семейства Ada Lovelace по 4-нм технологии достались тайваньской TSMC, а Samsung довольствовалась только заказами на выпуск решений поколения Ampere по собственной 8-нм технологии. Злые языки при этом не переставали утверждать, что на первых этапах сотрудничества с Samsung заказчик был не особо доволен уровнем выхода годной продукции и объёмами её производства.

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Как сообщает южнокорейское издание The Korea Economic Daily, в сотрудничестве в пятью или шестью крупными клиентами Samsung уже готовится начать массовое производство чипов по второму поколению 3-нм технологии с 2024 года. NVIDIA как раз упоминается в материале в контексте получения компанией Samsung заказов на выпуск графических процессоров по 3-нм технологии.

Источник изображения: ASML

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Недавно руководство Samsung Electronics выразило надежду, что в рамках 3-нм и более продвинутых технологий компания сможет взять реванш в борьбе с конкурентами, к середине десятилетия освоить 2-нм техпроцесс, а к концу десятилетия стать крупнейшим контрактным производителем чипов. Если учесть, что Intel в те же сроки планирует занять второе место в этом рейтинге, то TSMC в ближайшие годы придётся прилагать больше усилий, чтобы отстаивать своё лидерство.