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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Каждая кремниевая пластина с 3-нм чипами будет обходиться заказчикам TSMC в $20 000
На четверть дороже, чем в случае с 5-нм техпроцессом.
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Представителям Tom’s Hardware Guide на глаза попался материал DigiTimes на китайском языке, который рассуждал о росте стоимости кремниевых пластин TSMC с готовой продукцией по мере перехода на более современные техпроцессы. По данным источника, пластина типоразмера 300 мм с 3-нм чипами обойдётся заказчикам минимум в $20 000 за штуку, тогда как аналогичная пластина с 5-нм изделиями стоит около $16 000.

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Источник изображения: ASML

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Другими словами, затраты клиентов TSMC при переходе на 3-нм техпроцесс вырастут на четверть, но важно учитывать, что так называемый «закон Мура» всё ещё оставляет возможность для экономии, поскольку площадь чипов может уменьшаться, и с одной кремниевой пластины можно получить большее количество кристаллов.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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