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Новости Hardware Алексей Сычёв
В Китае Tesla докатилась до предоставления скидок и демонстрации рекламы
До 80% рынка электромобилей в Китае контролируют местные производители.
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Если верить агентству Bloomberg, маркетинговая политика Tesla на китайском рынке начинает напоминать сатирический скетч про чиновника, на столе у которого имеются таблички для посетителей «взяток не предлагать» и «не курить». Когда к нему приходит проситель со сложной проблемой, чиновник без колебаний предлагает ему: «Давайте для начала закурим».

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Источник изображения: Tesla

В случае с политикой Tesla китайский прецедент интересен тем, что на местном рынке компания начала заказывать рекламу на телевидении, чего никогда за свою историю существования ранее не делала ни в одной другой стране мира. Илон Маск (Elon Musk) особо гордился тем, что феноменальные темпы развития бизнеса Tesla обеспечиваются без фактических затрат на рекламу продукции.

Времена меняются, и в октябре Tesla была вынуждена снизить цены на свои электромобили для китайских клиентов. Теперь впервые приобретающим машину этой марки китайцам предоставляется и скидка в размере $1100 на оформление страховки. Воскрешена и действовавшая на других рынках реферальная программа по типу «приведи друга и получи подарок». В отдельных случаях таким подарком выступает право целый год бесплатно пользоваться предоставленным компанией электромобилем. Даже тест-драйвы Tesla теперь организует почти в любом городе Китая по запросу клиента, позволяя испытывать электромобиль на протяжении целой недели.

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У такой неожиданной щедрости есть своё объяснение. Во-первых, местный рынок не может до конца оправиться от локдаунов, снижающих экономическую активность населения как таковую. Во-вторых, темпы расширения объёмов производства электромобилей на предприятии Tesla в Китае явно опережают рост спроса на местном рынке. В декабре оно, по оценкам независимых источников, будет способно выпускать до 85 000 машин в месяц, а местным покупателям от силы потребуется 30 000 машин в месяц. Можно отправлять излишки на экспорт, но это увеличивает сроки оборота капитала, поэтому более выгодной для Tesla была бы реализация электромобилей китайской сборки внутри этой страны.

#tesla #китай #электромобиль #электромобили tesla
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