Тайваньское издание DigiTimes не гнушается ссылаться на китайские источники, если информационный повод достаточно резонансный. В случае слухов о сотрудничестве Tesla и TSMC желание спорить о необходимости публикации такой непроверенной информации у тайваньских коллег явно не возникало. Как якобы утверждает издание Economic Daily News (найденный нами текст первоисточника на момент подготовки материала ни слова не содержал про Tesla), выпуском компонентов для системы автопилота Tesla четвёртого поколения по 4-нм или 5-нм технологии может заняться как раз TSMC.
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Не исключено, кстати, что речь шла именно о производстве чипов для Tesla на предприятии TSMC в Аризоне, которое начнёт функционировать в 2024 году. По крайней мере, чипы FSD собственной разработки для Tesla по 14-нм технологии выпускает именно предприятие Samsung в штате Остин. Илон Маск (Elon Musk) помешан на вертикальной интеграции бизнеса, и хотя выпускать чипы своими силами Tesla вряд ли станет, устранить логистический разрыв между производителем чипов и собственными предприятиями в США компания точно пожелает.