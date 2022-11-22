Это произойдёт в конце первого квартала 2023 года.

При генеральном директоре Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger) корпорация Intel и не думает прощаться со своими амбициями в сфере литографии. Во-первых, к середине десятилетия она рассчитывает обойти конкурентов в темпах освоения новых техпроцессов, предложив нормы Intel 18A не только для собственных нужд, но и сторонним клиентам. Во-вторых, к концу десятилетия Intel рассчитывает стать вторым по величине контрактным производителем чипов в мире. По информации Bloomberg, уход со своего поста руководителя подразделения Intel Foundry Services Рандхира Тхакура (Randhir Thakur) может стать препятствием для корпорации на пути к достижению этих целей.

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Источник изображения: Intel

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Как отмечается в письменном комментарии официальных представителей компании, Рандхир Тхакур продолжит исполнять свои обязанности в Intel до конца следующего квартала, а затем покинет штат корпорации для поиска карьерных возможностей за её пределами. Кто станет преемником Тхакура на этом ответственном посту, пока не уточняется, но компания даёт понять, что такой руководитель будет найден.