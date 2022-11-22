Нужно подождать, пока рынок достигнет лучшей формы.

Издание The Register сообщило, что британский разработчик процессорных архитектур Arm начал уведомлять своих акционеров о намерениях задержать публичное размещение акций относительно первоначально намеченного рубежа – 31 марта 2023 года. По информации источника, подобное решение было принято, исходя из не очень благоприятной конъюнктуры фондового рынка.

реклама

Источник изображения: Arm

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Напомним, что в феврале сделка NVIDIA по покупке Arm развалилась из-за многочисленных претензий регуляторов и активистов-общественников. После этого руководство материнской корпорации SoftBank нацелилось на получение дохода от публичного размещения акций Arm, но и здесь британские власти начали настаивать на двойной схеме, согласно которой акции компании разместились бы не только в Нью-Йорке, но и в Лондоне. Выступая недавно перед инвесторами, глава SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) вообще не стал упоминать про IPO, а вместо этого заявил, что у него есть план перспективного развития Arm на несколько ближайших лет. Такая уверенность в способности SoftBank влиять на бизнес Arm может быть обусловлена стремлением материнской корпорации сохранить крупный пакет акций британского разработчика после выхода его на биржу. Представители Arm не стали комментировать британскому таблоиду сроки выхода на IPO, но дали понять, что вопрос действительно находится в стадии обсуждения.