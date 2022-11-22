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Новости Hardware Алексей Сычёв
Возвращение Arm на фондовый рынок откладывается до более позднего периода 2023 года
Нужно подождать, пока рынок достигнет лучшей формы.
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Издание The Register сообщило, что британский разработчик процессорных архитектур Arm начал уведомлять своих акционеров о намерениях задержать публичное размещение акций относительно первоначально намеченного рубежа – 31 марта 2023 года. По информации источника, подобное решение было принято, исходя из не очень благоприятной конъюнктуры фондового рынка.

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Источник изображения: Arm

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Напомним, что в феврале сделка NVIDIA по покупке Arm развалилась из-за многочисленных претензий регуляторов и активистов-общественников. После этого руководство материнской корпорации SoftBank нацелилось на получение дохода от публичного размещения акций Arm, но и здесь британские власти начали настаивать на двойной схеме, согласно которой акции компании разместились бы не только в Нью-Йорке, но и в Лондоне. Выступая недавно перед инвесторами, глава SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) вообще не стал упоминать про IPO, а вместо этого заявил, что у него есть план перспективного развития Arm на несколько ближайших лет. Такая уверенность в способности SoftBank влиять на бизнес Arm может быть обусловлена стремлением материнской корпорации сохранить крупный пакет акций британского разработчика после выхода его на биржу. Представители Arm не стали комментировать британскому таблоиду сроки выхода на IPO, но дали понять, что вопрос действительно находится в стадии обсуждения.

#arm #акции #softbank #ipo
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