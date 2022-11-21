Ещё до введения новых американских санкций.

По информации Nikkei Asian Review, ещё в конце сентября, до введения нового этапа санкционных ограничений США против КНР, руководитель регионального отделения Коммунистической партии Китая в Даляне призвал посетившего предприятие SK hynix вице-президента этой южнокорейской компании не прекращать инвестиции в локальный бизнес и не сдаваться.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Сложно сказать, предчувствовал ли партийный функционер ухудшение ситуации с экспортными ограничениями со стороны США, но в начале октября компаниям Samsung Electronics и SK hynix пришлось договариваться с контролирующими ведомствами США о предоставлении отсрочки на один год, которая позволит им продолжить поставки передового оборудования на свои китайские предприятия. В случае с SK Hynix другое предприятие в китайском Уси обеспечивает выпуск 40% всех микросхем оперативной памяти данной марки, поэтому любые потери для этой производственной базы окажут существенное влияние на бизнес компании.

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Предприятие по производству твердотельной памяти в Даляне было куплено SK hynix у Intel в конце прошлого года, и для американского производителя уход из Китая стал удачным шагом в свете появившихся в октябре этого года новых экспортных ограничений. Руководящий КПК Си Цзиньпин на недавнем съезде заявил о необходимости ускорить процесс достижения Китаем независимости и самодостаточности в области высоких технологий в ближайшие пять лет. Из этой гонки с основным геополитическим конкурентом Китай намеревается выйти победителем.