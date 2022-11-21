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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i5-13600K показал лучший результат в Geekbench3 Multi Core среди процессоров с 14 ядрами
На частоте 7400 МГц.
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Обладающий солидным опытом экстремального разгона центральных процессоров финский энтузиаст Luumi на этой неделе успел отметиться в рейтинге HWBot со свежим рекордом Geekbench3 Multi Core среди всех процессоров с четырнадцатью ядрами, использовав для этого процессор Intel Core i5-13600K, чья формула компоновки подразумевает сочетание 6 производительных и 8 экономичных вычислительных ядер.

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Источник изображения: HWBot, Lumi

На частоте 7400 МГц, достигнутой при активности всех ядер, процессор набрал в указанном тесте 101 755 баллов. Результат стал лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех моделей процессоров с 14 вычислительными ядрами.

Источник изображения: HWBot, Lumi

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Конечно, данная категория не столь многочисленна хотя бы в силу стремления разработчиков процессоров увеличивать количество ядер на кратные четырём и шести величины, но это лишь облегчает задачу обладателям Core i5-13600K, которые стремятся напомнить о себе свежими рекордами экстремального разгона.

#intel #экстремальный разгон #geekbench 3 #intel raptor lake #core i5-13600k
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